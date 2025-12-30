ŽDO istražuje troje pripadnika srpske paravojske za ubojstvo civila u ljeto 1991. kod Dvora

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv tri osobe, pripadnika srpske paravojske, zbog ratnog zločina protiv hrvatskih civila i ratnih zarobljenika u srpnju 1991. na području Dvora i okolice, priopćeno je u utorak.

Trojica okrivljenika zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika na području Dvora u ljeto 1991. su - državljanin Hrvatske (1956.), državljanin Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1962.) te državljanin Hrvatske i Srbije (1969.).

Postoji osnovana sumnja, ističe ŽDO, da su "okrivljenici, kao pripadnici diverzantskog voda tzv. Ratnog štaba Dvor, pri čemu je prvookrivljeni bio i zapovjednik navedenog voda - 26. srpnja 1991. na području Dvora i okolice, tijekom trajanja nemeđunarodnog oružanog sukoba između regularnih vojnih i policijskih postrojba Republike Hrvatske i oružanih formacija tzv. SAO Krajine, počinili ratni zločin na štetu trojice civila hrvatske nacionalnosti i jednog zarobljenog hrvatskog policajca".

Osnovano se sumnja da su pripadnici navedene srpske paravojne postrojbe, zajedno s drugim postrojbama u sklopu oružanih formacija tzv. SAO Krajine, prethodno sudjelovali u napadu na Zamlaču i Strugu, sela s pretežitim hrvatskim stanovništvom.

U napadu su "hrvatski civili tjerani u živi štit, kojom prilikom je više osoba ranjeno, a nekolicina je i poginula", dodaje ŽDO.

Nakon što je dio ranjenih osoba, među kojima i navedene žrtve, doveden u Dom zdravlja Dvor, pripadnici postrojbe kojoj su pripadali okrivljenici, su fizički i psihički maltretirali ranjenike i bolesnike.

Hrvatske civile i policajca ubili kod mosta na potoku Žirovac

Potom su istog dana u večernjim satima, drugookrivljenik i trećeokrivljenik, protivno odredbama Ženevskih konvencija za zaštitu ratnih zarobljenika i građanskih osoba te Dopunskog Protokola Ženevskim konvencijama, trojicu hrvatskih civila odvezli do mosta na potoku Žirovac te hicima iz vatrenog oružja usmrtili dvojicu civila dok je jedan civil uspio pobjeći, navodi ŽDO.

"Nakon toga su, prethodno ranjenog i fizički i psihički zlostavljanog pričuvnog hrvatskog policajca, također dovezli do obale u blizini mosta preko potoka Žirovac gdje su ga izveli iz kombija i u njega ispalili više hitaca iz vatrenog oružja", dodaje se u priopćenju.

"Postoji osnovana sumnja da prvookrivljenik - kao osoba zapovjedno odgovorna za pripadnike svoje postrojbe, iako svjestan ozbiljne opasnosti od počinjenja zločina od strane pripadnika njegove postrojbe, protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva i postupanju s ratnim zarobljenicima - nije poduzeo ništa, odnosno propustio je spriječiti drugookrivljenog i trećeokrivljenog u počinjenju opisanog zločina", ističe ŽDO.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv sve trojice okrivljenika, radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo kod kojeg su okolnosti posebno teške i za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora.