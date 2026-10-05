Iz policije su potvrdili kako imaju redovno postupanje u ovakvim situacijama...
Policija na terenu
Potvrđeno za 24sata: Evakuiran Županijski sud u Zagrebu. Stigla je dojava da je unutra bomba!
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Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata kako su u ponedjeljak ujutro zaprimili dojavu o postavljenoj bombi na Županijskom sudu u Zagrebu.
- Postupamo kako se i inače postupa u ovakvim situacijama - rekla nam je policija.
Svi koji su se nalazili na sudu su evakuirani te je pozvan protueksplozijski odjel policije koji je počeo pretraživati zgradu.
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