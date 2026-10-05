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Policija na terenu

Potvrđeno za 24sata: Evakuiran Županijski sud u Zagrebu. Stigla je dojava da je unutra bomba!

Piše Luka Safundžić,
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Potvrđeno za 24sata: Evakuiran Županijski sud u Zagrebu. Stigla je dojava da je unutra bomba!
Foto: 24sata
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Iz policije su potvrdili kako imaju redovno postupanje u ovakvim situacijama...

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata kako su u ponedjeljak ujutro zaprimili dojavu o postavljenoj bombi na Županijskom sudu u Zagrebu. 

- Postupamo kako se i inače postupa u ovakvim situacijama - rekla nam je policija. 

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Svi koji su se nalazili na sudu su evakuirani te je pozvan protueksplozijski odjel policije koji je počeo pretraživati zgradu. 

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Komentari 8
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