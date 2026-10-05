Potvrđeno za 24sata: Evakuiran Županijski sud u Zagrebu. Stigla je dojava da je unutra bomba!

Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata kako su u ponedjeljak ujutro zaprimili dojavu o postavljenoj bombi na Županijskom sudu u Zagrebu.

- Postupamo kako se i inače postupa u ovakvim situacijama - rekla nam je policija.

Svi koji su se nalazili na sudu su evakuirani te je pozvan protueksplozijski odjel policije koji je počeo pretraživati zgradu.