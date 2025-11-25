Obavijesti

News

Komentari 2
AFERA PUCNJAVA

Potvrdili optužnicu protiv Dabre: Dao je djetetu da puca iz vojne puške, prijeti mu zatvor!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Potvrdili optužnicu protiv Dabre: Dao je djetetu da puca iz vojne puške, prijeti mu zatvor!
Foto: Screenshoot/

Riječ je o kaznenom postupku u kojem Dabri prijeti kazna i do pet godina zatvora. Dabru se, između ostalog, tereti da je svom maloljetnom sinu davao oružje da iz njega puca

Optužno vijeće Općinskog suda u Osijeku potvrdilo je optužnicu protiv Josipa Dabre, bivšeg ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a danas saborskog zastupnika DP-a, piše Jutarnji list. Tereti ga se za kazneno djelo protiv braka, obitelji i djece (povrede djetetovih prava( i kaznenog djela protiv javnog reda (nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari). Dabru se, između ostalog, tereti da je svom maloljetnom sinu davao oružje da iz njega puca. Riječ je o kaznenom postupku u kojem Dabri prijeti kazna do pet godina zatvora.

IDE NA ISPITIVANJE FOTO Bivši ministar Josip Dabro doveden je u osječki DORH
FOTO Bivši ministar Josip Dabro doveden je u osječki DORH

Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je pred Općinskim sudom u Vukovaru početkom listopada optužnicu protiv Josipa Dabre zbog dva kaznena djela.

Prvo se odnosi na povrede djetetovih prava iz članka 177. stavak 2. Kaznenog zakona. Prema njemu, tko navodi dijete na ponašanje štetno za njegov razvoj, može biti kažnjen odlaskom u zatvor od jedne do pet godina.

NAKON SKIDANJA IMUNITETA Doznajemo: Uhićen Josip Dabro
Doznajemo: Uhićen Josip Dabro

Naime, nakon objave video snimki gdje Dabro prvo puca iz pištolja iz automobila, a potom iz puške, tužiteljstvo je došlo do niza videa gdje je omogućio djetetu korištenja oružja. U zahtjevu za skidanjem imuniteta navedeno je kako podučavao dijete "pucanje iz pištolja, iz automatske puške, bacanje i aktiviranje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu, rastavljanje i čišćenje automatske puške i pripadajućih spremnika, a pri tome ga je snimao dajući mu upute o korištenju navedenog oružja".

Državno odvjetništvo ga tereti i za nedozvoljeno posjedovanje automatske puške vojnog podrijetla. Za to mu prijeti do tri godine zatvora.

TRAŽE PRITVOR Šokantni detalji oko Dabre: Sina (12) učio pucati iz pištolja, dao mu da baci ručnu bombu?!
Šokantni detalji oko Dabre: Sina (12) učio pucati iz pištolja, dao mu da baci ručnu bombu?!

Podsjetimo, Dabro je zbog svega neko vrijeme proveo u istražnom zatvoru u Osijeku. Ondje su ga smjestili zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Čim su oni ispitani, pušten je na slobodu.

Njegov odvjetnik još čeka informacije tužiteljstva.

- Ništa nisam dobio, nikakvu obavijest, nikakvu optužnicu - Šime Matak, odvjetnik Josipa Dabre.

NEVJEROJATNO VIDEO Glavaš: 'Splitski Dabro se još traži'. Policija: 'Video je iz 2022. godine. Pronašli smo ga'
VIDEO Glavaš: 'Splitski Dabro se još traži'. Policija: 'Video je iz 2022. godine. Pronašli smo ga'

Dabro se još u veljači očitovao na optužbe prozivajući ih lažnima.

- Pročitao sam da sam djetetu davao ručne bombe, to je laž, ja u životu nisam držao bombu u rukama. Vidite i sami da je šest tjedana na jednom tjedniku Josip Dabro konstantno na naslovnici. Ako treba ići u zatvor, ja ću to preležati na jednoj strani, ali mandat ne dam nikome - komentirao je Dabro za Večernji list.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025