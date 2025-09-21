Britanija, Australija i Kanada priznale su državu Palestinu!

Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Australija službeno su danas priznale Palestinu kao suverenu državu. "Danas, kako bismo oživjeli nadu u mir za Palestince i Izraelce te podržali rješenje dviju država, Ujedinjeno Kraljevstvo službeno priznaje državu Palestinu", poručio je britanski premijer Keir Starmer, piše BBC.

- Borit ćemo se da se taoci vrate svojim kućama. Ovo nije nagrada Hamasu. Hamas ne može imati budućnost, ne može imati mjesto u Vladi, ne može imati mjesto u sigurnosti - dodao je Starmer.

- Izgladnjivanje i devastacija su apsolutno nepodnošljivi - kazao je Starmer o situaciji u Gazi i dodao da ne prolazi ni blizu dovoljno pomoći za Palestince.

Pozvao je izraelsku vladu da ukloni restrikcije na granicama i dopusti prolazak humanitarne pomoći. "Zaustavite ove okrutne taktike", poručio im je Starmer.

Ali Izrael negira da postoje restrikcije na humanitarnu pomoć, piše BBC.

Poruke Kanade i Australije

- Kanada od danas priznaje državu Palestinu i nudi partnerstvo u izgradnji obećanja mirne budućnosti za državu Palestinu i državu Izrael - poručio je kanadski premijer Mark Carney u izjavi.

- Ovo je dio zajedničkog napora s Kanadom i Velikom Britanijom, usmjerenog na međunarodnu inicijativu za rješenje dviju država - dodao je australski premijer Anthony Albanese...

- Teroristička skupina Hamas ne smije imati nikakvu ulogu u Palestini - naglasili su iz Australije.