BLISKI KONTAKT

POTVRDILI SU Drugi slučaj hantavirusa u Španjolskoj

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: BORJA SUAREZ/REUTERS

Preostalih 12 španjolskih državljana ostaje u karanteni pod liječničkim nadzorom...

Ministarstvo zdravstva u Španjolskoj potvrdilo je drugi slučaj zaraze hantavirusom među svojim državljanima koji se nalaze u karanteni u madridskoj Središnjoj obrambenoj bolnici Gómez Ulla. Riječ je o putnicima evakuiranima s kruzera MV Hondius nakon izbijanja zaraze, čime je ukupan broj zaraženih među njima porastao na dvoje, piše Euronews.

Kako navode, novozaražena osoba identificirana je kao bliski kontakt prvotnog slučaja te se već nalazila u izolaciji i pod liječničkim nadzorom u skladu s protokolima Sustava za rano upozoravanje i brzi odgovor. Zdravstvene vlasti priopćile su da je zaraza otkrivena rutinskim PCR testiranjem te da slučaj ne predstavlja povećan rizik za širu javnost.

FILE PHOTO: The cruise ship MV Hondius, affected by a hantavirus outbreak, leaves the port of Granadilla de Abona, in Tenerife
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Preostalih 12 španjolskih državljana ostaje u karanteni pod liječničkim nadzorom. Iz ministarstva su poručili kako će propisane mjere izolacije ostati na snazi sve dok ne prođe 42-dnevno razdoblje koje nalažu međunarodni protokoli.

