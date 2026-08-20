Prometna kod čvora Sesvete. Kolona je duga pet kilometara

Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji i kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, izvijestio je u četvrtak Hrvatski autoiklub, navodeći da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju.

Zbog prometne nesreće kod čvora Sesvete stvorila se kolona duga pet kilometara.

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik ﻿povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj povećana je gustoća prometa i vozi se u koloni ﻿pred čvorom Zagreb zapad u smjeru grada﻿, dok je na A3 Bregana-Lipovac povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb povećana je gustoća ﻿prometa i vozi se u koloni između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, ﻿a pred naplatom Sveta Helena ﻿kolona je oko jedan kilometar, izvijestio je HAK.

U HAK-u pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.