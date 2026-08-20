Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Prometna kod čvora Sesvete. Kolona je duga pet kilometara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prometna kod čvora Sesvete. Kolona je duga pet kilometara
Foto: HAK
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik ﻿povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora

Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoji i kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, izvijestio je u četvrtak Hrvatski autoiklub, navodeći da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju.

Zbog prometne nesreće kod čvora Sesvete stvorila se kolona duga pet kilometara.

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik ﻿povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora.

STRAŠNO! Zagrebom jurio bez vozačke i pijan: Kažnjen s 4.490 eura
Zagrebom jurio bez vozačke i pijan: Kažnjen s 4.490 eura

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj povećana je gustoća prometa i vozi se u koloni ﻿pred čvorom Zagreb zapad u smjeru grada﻿, dok je na A3 Bregana-Lipovac povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb povećana je gustoća ﻿prometa i vozi se u koloni između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, ﻿a pred naplatom Sveta Helena ﻿kolona je oko jedan kilometar, izvijestio je HAK.

U HAK-u pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila

Koliko mi je poznato nakon tog partija što su imali između sebe, samo su sjeli u auto i krenuli u avanturu, govori nam sugovornik blizak istrazi...
FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'
ISTRGNUO SE POLICIJI

FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'

Za 47-godišnjakom, kojem je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor zbog kaznenih djela „Neizvršavanje sudske odluke“ i „Povreda djetetovih prava“, policija intenzivno traga
Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!
NAKON 30 SATI U BIJEGU

Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!

Podsjećamo, on je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026