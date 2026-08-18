Kod sebe nije imao vozačku dozvolu, osobnu iskaznicu ni prometnu dozvolu, a dodatnom provjerom utvrđeno je da autom upravlja unatoč ranije izrečenoj zabrani upravljanja vozilima B kategorije
Zagrebom jurio bez vozačke i pijan: Kažnjen s 4.490 eura
Zagrebačka policija zaustavila je vozača (35) koji je u nedjelju navečer vozio pijan, i to u vrijeme dok mu je već bila izrečena zabrana upravljanja vozilom B kategorije. Sve se dogodilo oko 23.15 sati. Muškarac je upravljao autom zagrebačkih registracija Koledinečkom ulicom u smjeru juga.
Dolaskom do raskrižja s Ulicom Dubrava nalazio se u traci iz koje je bilo obavezno skretanje udesno. No umjesto da skrene, nastavio je ravno i pritom naglo ubrzao.
Policija navodi da je pritom dosegnuo gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, što je dovelo do proklizavanja pogonskih kotača.
Policajci su ga ubrzo zaustavili u Barbatskoj ulici. Kontrolom su utvrdili niz prekršaja.
Kod sebe nije imao vozačku dozvolu, osobnu iskaznicu ni prometnu dozvolu, a dodatnom provjerom utvrđeno je da autom upravlja unatoč ranije izrečenoj zabrani upravljanja vozilima B kategorije.
Alkotest je pokazao 1,29 g/kg alkohola u organizmu. Vozač je pritom odbio vađenje krvi i urina radi daljnje analize.
Uhićen je i doveden pred nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu.
Policija je predložila da ga se proglasi krivim i kazni zatvorom do 60 dana, novčanom kaznom od 2280 eura te zabranom upravljanja vozilima B kategorije na 12 mjeseci.
Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od čak 4490 eura, uz zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije.
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