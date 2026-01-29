Povećani povoljni zajmovi za poljoprivrednike: 10 milijuna eura uz kamatu od 0,5%

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) izvijestila je u četvrtak da je znatno povećana alokacija za zajmove za obrtna sredstva poljoprivrednicima koji se odobravaju uz pola posto kamate, i to na 10 milijuna eura, u cilju da se osigura stabilna potpora sektorima proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Naime, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, HAMAG-BICRO i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) potpisali su prvu izmjenu Sporazuma o financiranju za financijske instrumente Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. (FI SP ZPP), kojom su znatno povećani iznosi potpora za poljoprivrednike.

Mnogi poljoprivrednici i ruralni poduzetnici suočavaju se s težanim pristupom kapitalu zbog nedostatnog kolaterala i percepcije poslovnih banaka da su visokorizični korisnici, ističu iz APPRRR-a. Na temelju iskustava iz prve dvije godine provedbe tog sporazuma, zainteresiranost i iskazane potrebe korisnika jasno su ukazale na potrebu za nastavkom tog modela financiranja projekata, stoga je izvršena strateška preraspodjela dostupnih sredstava, kako bi se osigurala stabilna potpora sektorima proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, dodali su u priopćenju.

U vremenu kada su poljoprivrednicima najpotrebnija sredstva za repromaterijal (sjeme, gnojivo, gorivo, zaštitna sredstva i sl.) za financiranje proljetne sjetve, u 2026. godini će za tu namjenu biti dostupno 10 milijuna eura. Financijski instrument "Obrtna sredstva SP ZPP" omogućuje zajmove od 1.000 do 25.000 eura uz 0,5 posto fiksne kamate i poček do 12 mjeseci, što ga, ističu iz Agencije, čini jednim od najdostupnijih modela financiranja obrtnih troškova u poljoprivredi.

Prijave za obrtna sredstva u poljoprivredi se podnose izravno HAMAG-BICRO-u putem sustava za on-line prijavu i to od 9. veljače 2026. godine. Kontinuirano su omogućene prijave i za obrtna sredstva za preradu, zaključuju u svojoj objavi.