Povećanja plaće se odnose i na one koji su na 6+6?! Banožić bi mogao dobiti 1500 eura više...

Kako smo ekskluzivno najavili, a potom potvrdila i Vlada odlukom na sjednici, rastu plaće državnim dužnosnicima. No, izgleda kako neće ozbiljno rasti samo aktualnim članovima već i onima koji su svoju poziciju napustili...

Kako je objasnio novinar Novog lista, ovaj rast plaća u visini 70 posto odnosit će se na i one koji su uzeli '6+6' (prava državnih dužnosnika da po završetku mandata, ako je on trajao minimalno godinu dana, prvih šest mjeseci dobivaju punu plaću, a onda još toliko vremena polovinu tog iznosa).

Naime, Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika propisuje da dužnosnici, po prestanku obnašanja dužnosti, 'imaju pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti'. Znači, ne na plaću koju su imali dok su bili na dužnosti, nego na onu koju sada prima dužnosnik na njihovom mjestu.

To bi značilo da će se ovotjedna odluka Vlade odraziti i na prihode bivšeg ministra obrane Marija Banožića. On je poslije smjene, još dok se nalazio u bolnici, putem svoje odvjetnice u studenom 2023. aktivirao '6 plus 6', pa će mu još četiri mjeseca stizati osjetno veća naknada koja će mu biti u razini polovine korigirane ministarske plaće, piše Novi list.