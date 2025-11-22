Povijesna zapljena: Policija u Kolumbiji pronašla 14 tona kokaina, sakrili ga u gipsu!

Kolumbijska nacionalna policija priopćila je da je u luci Buenaventura, najvećem pacifičkom teretnom središtu zemlje, zaplijenila golemu pošiljku od 14 tona kokain-hidroklorida. Akcija je provedena u sklopu operativnog plana Esmeralda Plus, kojim se država intenzivno bori protiv mreža za krijumčarenje droge.

Prema informacijama Direktorata za suzbijanje narkotika, droga je stigla iz sjevernih dijelova Kolumbije, a krajnje odredište trebala je biti Nizozemska. Do zapljene je došlo kada su inspektori, uz pomoć posebno treniranih pasa, pregledavali tri kontejnera te u jednom otkrili krijumčarenu robu. Kokain je bio skriven u teretu gipsa, metodi koju karteli u toj regiji često koriste kako bi otežali otkrivanje pošiljki.

Policija navodi da je ovim udarcem spriječena distribucija oko 35 milijuna doza kokaina, čime su kriminalnim skupinama naneseni gubici procijenjeni na gotovo 389 milijuna dolara.

Buenaventura je i ove godine jedno od ključnih mjesta borbe protiv kartela: ondje je zaplijenjeno ukupno 39,7 tona kokaina, što je porast od 59 posto u odnosu na prošlu godinu. Na nacionalnoj razini, kolumbijske vlasti bilježe 422 tone zaplijenjene droge u 2025., što je najveća količina u povijesti zemlje.

Predsjednik Gustavo Petro nazvao je ovu zapljenu jednom od najvažnijih u posljednjih deset godina. Istodobno je kritizirao američku Operaciju Južno koplje, program usmjeren na sprječavanje krijumčarenja u Karibima i istočnom Pacifiku, tvrdeći da je rezultirao uništavanjem više od dvadeset brodova i desecima smrtnih slučajeva.

Operacija se odvija u trenutku povišenih tenzija u odnosima Washingtona i Bogote. Američka administracija pod vodstvom Donalda Trumpa sredinom rujna uklonila je Kolumbiju s popisa država koje “u potpunosti surađuju” u borbi protiv narkotika, optužujući je da nije ispunila međunarodne obveze. Kolumbijska vlada odbacila je te tvrdnje, naglašavajući da je upravo ove godine postignut povijesni maksimum u zapljenama droge namijenjene američkom tržištu.

Prema najnovijim podacima UNODC-a, Kolumbija i dalje ostaje najveći svjetski proizvođač kokaina, s oko 253.000 hektara polja koke, što predstavlja gotovo dvije trećine ukupne globalne proizvodnje.