Povjerenica Kos: 'Crna Gora je najnaprednija na putu do EU'

Europska povjerenica za proširenje Marta Kos kazala je u četvrtak u Podgorici da je Crna Gora najnaprednija država u procesu EU integracija, ali i da pred tom zemljom stoje tri prioriteta: ubrzanje tempa reformi, provođenje reformi u području vladavine prava, kao i da proces pristupanja EU-u mora biti podržan od svih stranaka, civilnog sektora i građana. Europska povjerenica boravi u dvodnevnom posjetu Podgorici gdje se susrela s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem i ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem.

Na zajedničkoj konferenciji za medije Kos je rekla da prošlogodišnji napredak Crne Gore u EU integraciji daje primjer državama u regiji, ali i da ta zemlja mora imati „neovisno pravosuđe, sposobno boriti se protiv organiziranog kriminala i korupcije, te neovisne medije“.

„Nikada nećemo raditi kompromis po tim pitanjima“, rekla je Kos. Rekla je i da je Crna Gora u završnici EU puta, ističući da treba ujediniti sve političke snage oko tog cilja.

„Doći ću da s vama zajedno proslavim 20 godina neovisnosti“, rekla je Kos.

Predsjednik crnogorske vlade rekao je da je, „nakon svih pohvala povjerenice Kos“, sasvim jasno da Crnoj Gori ide dobro te da ta zemlja ulazi u novo, europsko doba.

„Mislim da je, osim pohvala, važno čuti i druge poruke, naravno, poglavlja 23 i 24, fokus je na to“, naveo je Spajić i naglasio da je Crnoj Gori ostalo zatvoriti još 19 poglavlja u pregovorima s EU-om.

On je naglasio da je 2026. godina ključna za Crnu Goru u pregovorima s EU-om i da je to godina u kojoj ta zemlja obilježava 20 godina od obnove neovisnosti.

Govoreći o zakonu o Agenciji za nacionalnu sigurnost i zakonu o unutarnjim poslovima, Kos je rekla da je Europska komisija već navela da će se u narednom razdoblju ta dva zakona morati uskladiti sa svim europskim direktivama. Istaknula je da ju je premijer uvjerio da se na tome radi, te da će EK pratiti provedbu i nadzirati situaciju.

Skupština Crne Gore nedavno je usvojila zakone o Agenciji za nacionalnu sigurnost i unutarnjim poslovima, koje vlast obrazlaže jačanjem sigurnosnog sektora i usklađivanjem s europskim standardima u okviru pregovora s EU-om.

Oporba, međutim, tvrdi da se tim rješenjima šire ovlasti službi i otvara prostor za političku kontrolu, upozoravajući da država ide prema „policijskoj državi“. Zbog toga su predstavnici oporbe napustili predsjedavanje radnim tijelima crnogorskog parlamenta, poručujući da ne žele sudjelovati u, kako navode, urušavanju demokratskih standarda.

Europska povjerenica za proširenje kazala je i da je počela trenirati kako bi se popela na najviši vrh u Crnoj Gori, Bobotov kuk. Ona je prošle godine obećala da će se na Bobotov kuk na planini Durmitor popeti kada Crna Gora zatvori sva poglavlja u pregovorima s EU-om.