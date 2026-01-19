Obavijesti

News

Komentari 0
NOVE CARINE

Povjerenik EK: EU ima alate protiv Trumpovih ucjena!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Povjerenik EK: EU ima alate protiv Trumpovih ucjena!
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS

EU ima "alate" za odvraćanje Donalda Trumpa od nametanja novih carina zemljama koje se protive američkoj aneksiji Grenlanda, upozorio je u ponedjeljak povjerenik Europske komisije Stéphane Séjourné, dodajući da "Grenland nikada neće biti američki"

Admiral

"Ovo ucjenjivanje mora prestati. Mislim da američka vlada čini veliku pogrešku: testira Europu na dvama temeljnim načelima europske integracije, samoodređenju naroda i teritorijalnom suverenitetu država članica Europske unije", izjavio je za radio France Inter povjerenik za prosperitet i industrijsku strategiju.

"Ako to ne kažemo jasno, nastat će utrka, a ne znam gdje će završiti ova želja za moći i aneksijom Grenlanda", zaključio je Séjourné.

U subotu je predsjednik SAD-a zaprijetio nekoliko europskih zemalja koje su poslale trupe na Grenland novim carinama ako se teritorij "u cijelosti ne proda" Sjedinjenim Državama.

PRATITE UŽIVO Trump se obrusio na Dansku: 'NATO već 20 godina upozorava na ovu situaciju s Grenlandom'
Trump se obrusio na Dansku: 'NATO već 20 godina upozorava na ovu situaciju s Grenlandom'

Suočeni s ovim „školskim slučajem prisile“, „imamo alate na raspolaganju i moramo ih koristiti ako je potrebno i ako se te carine potvrde“, ustvrdio je francuski povjerenik, naglašavajući „potrebu za jedinstvom“ među Europljanima.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron naznačio je da će od europskih kolega zatražiti da aktiviraju „instrument protiv prisile“ EU-a ako se prijetnje carinama koje je iznio Donald Trump ostvare, prema njegovu bliskom izvoru.

„Nalazimo se u fazi američke prijetnje; i mi u Europi moramo biti spremni na fazu prijetnje“, dodao je Stéphane Séjourné, podsjećajući da je „Instrument protiv prisile (ACI), na neki način, oružje odvraćanja koje bi trebalo omogućiti dijalog i, prije svega, spriječiti nametanje carina.“

OPISAO OPORAVAK Piers Morgan slomio kuk nakon nezgode u Londonu: Javio se iz bolnice, za sve krivi Trumpa
Piers Morgan slomio kuk nakon nezgode u Londonu: Javio se iz bolnice, za sve krivi Trumpa

Ako se provedu, niz mogućih mjera uključuje, na primjer, zabranu američkim tvrtkama da se natječu na europskim javnim nabavama, objasnio je povjerenik.

EU bi također mogao aktivirati paket dodatnih carina od 93 milijarde eura, koji je trenutačno zamrznut, protiv Sjedinjenih Država.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'
BANKA HUMANOG MLIJEKA

Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'

Jedna doza mlijeka, za koju meni treba svega pet do deset minuta, nekoj bebi osigurava obrok - ispričala je Marija. Voditeljica banke humanog mlijeka dr. Jurjana Novoselac kaže da im uvijek dobro dođu nove zalihe.
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026