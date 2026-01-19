Povjerenik EK: EU ima alate protiv Trumpovih ucjena!

"Ovo ucjenjivanje mora prestati. Mislim da američka vlada čini veliku pogrešku: testira Europu na dvama temeljnim načelima europske integracije, samoodređenju naroda i teritorijalnom suverenitetu država članica Europske unije", izjavio je za radio France Inter povjerenik za prosperitet i industrijsku strategiju.

"Ako to ne kažemo jasno, nastat će utrka, a ne znam gdje će završiti ova želja za moći i aneksijom Grenlanda", zaključio je Séjourné.

U subotu je predsjednik SAD-a zaprijetio nekoliko europskih zemalja koje su poslale trupe na Grenland novim carinama ako se teritorij "u cijelosti ne proda" Sjedinjenim Državama.

Suočeni s ovim „školskim slučajem prisile“, „imamo alate na raspolaganju i moramo ih koristiti ako je potrebno i ako se te carine potvrde“, ustvrdio je francuski povjerenik, naglašavajući „potrebu za jedinstvom“ među Europljanima.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron naznačio je da će od europskih kolega zatražiti da aktiviraju „instrument protiv prisile“ EU-a ako se prijetnje carinama koje je iznio Donald Trump ostvare, prema njegovu bliskom izvoru.

„Nalazimo se u fazi američke prijetnje; i mi u Europi moramo biti spremni na fazu prijetnje“, dodao je Stéphane Séjourné, podsjećajući da je „Instrument protiv prisile (ACI), na neki način, oružje odvraćanja koje bi trebalo omogućiti dijalog i, prije svega, spriječiti nametanje carina.“

Ako se provedu, niz mogućih mjera uključuje, na primjer, zabranu američkim tvrtkama da se natječu na europskim javnim nabavama, objasnio je povjerenik.

EU bi također mogao aktivirati paket dodatnih carina od 93 milijarde eura, koji je trenutačno zamrznut, protiv Sjedinjenih Država.