Povjerenstvo kaznilo Jasenku Auguštan-Pentek s 3200 eura

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u četvrtak je sa 3200 eura kaznilo SDP-ovu saborsku zastupnicu i gradonačelnicu Zlatara Jasenku Auguštan-Pentek jer je višekratno izdavala bonove od 50 eura kao božićnice koji su se mogli koristiti samo u trgovini u kojoj je radio njezin otac. ''Zlouporabila je posebna prava koje proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti i time je povrijedila odredbu Zakona o sprečavanju sukoba interesa", stoji u objašnjenu odluke Povjerenstva koje je predmet otvorilo po službenoj dužnosti, a na temelju članka objavljenog na jednom portalu u prosincu prošle godine.

U tom se članku navodi da je Auguštan-Pentek donijela odluku o isplati božićnice od 50 eura za umirovljenike s mirovinom manjom od 500 eura i građane slabijeg imovnog stanja u obliku poklon bona koji se može potrošiti u samo jednoj trgovini Trgocentra u Varaždinskoj ulici u Zlataru, u kojoj je radio i njezin otac.

Kao olakotnu okolnost Povjerenstvo je navelo da Auguštan-Pentek do sada nije imala povreda odredbi zakona, no kao otegotnu, istaknulo je da se radi "o dužem periodu povrede prava jer su čak šest puta dodjeljivani poklon bonovi za određeni trgovački centar gdje je bio zaposlen njezin otac''.

Naime, prvu odluku o dodjeli bonova Auguštan-Pentek donijela još u prosincu 2017., a posljednju u studenome 2025. godine.

U očitovanju na obavijest o pokretanju postupka, gradonačelnica je istaknula da odlukama koje je donosila nije nanesena šteta ni Gradu, ni njegovim građanima, već da je ''ostvarena korist kroz provedbu socijalne politike i mjera te da je donesena zapravo radi ostvarivanja javnog interesa''.

Navela je i kako je model dodjele poklon bonova kod određenih trgovačkih centra uobičajena i raširena praksa u općinama i gradovima.

Istaknula je i da je zaposlenje njenog oca regulirano ugovorom u radu na određeno vrijeme i da to nije imalo nikakav utjecaj na njegov radno-pravni status, niti bilo kakvu pogodnost za njega kao zaposlenika.

S druge strane, i Povjerenstvo je utvrdilo okolnosti vezane uz njezina oca.

''Iako je temeljem odluke o socijalnoj skrbi gradonačelnica imala ovlasti za donošenje ovakve odluke, nesporno je utvrđeno da je takvom odlukom samostalno i diskrecijski odobravala poklon bonove koji su se isključivo mogli koristiti u trgovini Trgocentra u kojoj je radio njezin otac i to temeljem ugovora na određeno vrijeme kada je otišao u mirovnu na radnom mjestu poslovođe. Pri tome ističemo da je u prethodnih 25 godina radio u Trgocentru.'', ističe Povjerenstvo.

''Visoka dužnosnica koja bi trebala biti primjer drugim u obnašanju dužnosti zaista je zlouporabila svoja prava iz obnašanja dužnosti'', zaključuje se u objašnjenju Povjerenstva.

Povjerenstvo je izreklo i opomenu glavnom državnom revizoru Ivanu Klešiću zbog nepravovremenog podnošenja imovinske kartice za 2023., te opomenu upravitelju zaklade ''Nova kultura'' Ivanu Meseku zbog neprenošenja upravljačkih prava svoje tvrtke ''Ivan-Kreativan'', nakon prezimanja navedene zaklade kojoj je osnivač Republika Hrvatska.