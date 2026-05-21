Obavijesti

News

Komentari 0
SUKOB INTERESA

Povjerenstvo kaznilo Jasenku Auguštan-Pentek s 3200 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Povjerenstvo kaznilo Jasenku Auguštan-Pentek s 3200 eura
Zagreb: Sabor o podnesenim amandmanima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je Jasenka Auguštan-Pentek s 3200 eura jer je višekratno dodjeljivala božićne bonove koji su se mogli trošiti u trgovini u kojoj je bio zaposlen njezin otac

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u četvrtak je sa 3200 eura kaznilo SDP-ovu saborsku zastupnicu i gradonačelnicu Zlatara Jasenku Auguštan-Pentek jer je višekratno izdavala bonove od 50 eura kao božićnice koji su se mogli koristiti samo u trgovini u kojoj je radio njezin otac. ''Zlouporabila je posebna prava koje proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti i time je povrijedila odredbu Zakona o sprečavanju sukoba interesa", stoji u objašnjenu odluke Povjerenstva koje je predmet otvorilo po službenoj dužnosti, a na temelju članka objavljenog na jednom portalu u prosincu prošle godine. 

ILEGALNA GRADNJA Sud potvrdio optužnicu protiv SDP-ove saborske zastupnice
Sud potvrdio optužnicu protiv SDP-ove saborske zastupnice

U tom se članku navodi da je Auguštan-Pentek donijela odluku o isplati božićnice od 50 eura za umirovljenike s mirovinom manjom od 500 eura i građane slabijeg imovnog stanja u obliku poklon bona koji se može potrošiti u samo jednoj trgovini Trgocentra u Varaždinskoj ulici u Zlataru, u kojoj je radio i njezin otac.

 Kao olakotnu okolnost Povjerenstvo je navelo da Auguštan-Pentek do sada nije imala povreda odredbi zakona, no kao otegotnu, istaknulo je da se radi "o dužem periodu povrede prava jer su čak šest puta dodjeljivani poklon bonovi za određeni trgovački centar gdje je bio zaposlen njezin otac''.

 Naime, prvu odluku o dodjeli bonova Auguštan-Pentek donijela još u prosincu 2017., a posljednju u studenome 2025. godine.

TRAŽE ISTRAGU Oporba nakon ostavke Zlatka Mateše: 'Nije dovoljno, treba istražiti svaki euro u sportu'
Oporba nakon ostavke Zlatka Mateše: 'Nije dovoljno, treba istražiti svaki euro u sportu'

 U očitovanju na obavijest o pokretanju postupka, gradonačelnica je istaknula da odlukama koje je donosila nije nanesena šteta ni Gradu, ni njegovim građanima, već da je ''ostvarena korist kroz provedbu socijalne politike i mjera te da je donesena zapravo radi ostvarivanja javnog interesa''.

 Navela je i kako je model dodjele poklon bonova kod određenih trgovačkih centra uobičajena i raširena praksa u općinama i gradovima.

 Istaknula je i da je zaposlenje njenog oca regulirano ugovorom u radu na određeno vrijeme i da to nije imalo nikakav utjecaj na njegov radno-pravni status, niti bilo kakvu pogodnost za njega kao zaposlenika.

LOPINE, TELETABISI I HODAJUĆI MRTVACI Burno u Saboru nakon Matešine ostavke: 'Mateša se pravio kao da je volonter Majke Tereze...'
Burno u Saboru nakon Matešine ostavke: 'Mateša se pravio kao da je volonter Majke Tereze...'

 S druge strane, i Povjerenstvo je utvrdilo okolnosti vezane uz njezina oca.

 ''Iako je temeljem odluke o socijalnoj skrbi gradonačelnica imala ovlasti za donošenje ovakve odluke, nesporno je utvrđeno da je takvom odlukom samostalno i diskrecijski odobravala poklon bonove koji su se isključivo mogli koristiti u trgovini Trgocentra u kojoj je radio njezin otac i to temeljem ugovora na određeno vrijeme kada je otišao u mirovnu na radnom mjestu poslovođe. Pri tome ističemo da je u prethodnih 25 godina radio u Trgocentru.'', ističe Povjerenstvo.

 ''Visoka dužnosnica koja bi trebala biti primjer drugim u obnašanju dužnosti zaista je zlouporabila svoja prava iz obnašanja dužnosti'', zaključuje se u objašnjenju Povjerenstva.

MOGUĆI MILIJUNSKI TROŠKOVI Možemo! traži hitan izlazak Hrvatske iz Energetske povelje
Možemo! traži hitan izlazak Hrvatske iz Energetske povelje

 Povjerenstvo je izreklo i opomenu glavnom državnom revizoru Ivanu Klešiću zbog nepravovremenog podnošenja imovinske kartice za 2023., te opomenu upravitelju zaklade ''Nova kultura'' Ivanu Meseku zbog neprenošenja upravljačkih prava svoje tvrtke ''Ivan-Kreativan'', nakon prezimanja navedene zaklade kojoj je osnivač Republika Hrvatska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'
IZMJENE ZAKONA

Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'

Niz zemalja pokušao je riješiti problem recidivista i opasnih nasilnika koji prijete i nakon izlaska iz zatvora. Dio njih to je riješio izmjenama zakona. Kod nas tek pričaju o većim kaznama
Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'

Ostavku je podnio Perica Bukić koji vodi vaterpolo savez, Nikola Rukavina koji vodi košarkaški savez, predsjednik rukometnog saveza Tomislav Grahovac i direktorica odbojkaškog saveza Valentina Bifflin.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026