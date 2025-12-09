Obavijesti

FUCHSU OPOMENA

Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo Beroša s 530 eura

Piše HINA,
ARHIVA - 2020. Vili Beroš predložen za novog ministra zdravstva, ispunio imovinsku karticu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Beroš je razriješen ministarske dužnosti 15. studenoga prošle godine, nakon što je u akciji Uskoka uhićen u aferi "Mikroskopi" pod sumnjom za korupciju

Bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu izrečena je novčana kazna od 530 eura zbog nesklada u imovinskoj karici, dok je ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu izrečena samo opomena, kazali su u utorak iz Povjerenstva za odlučivanje u sukobu interesa.

U oba slučaja utvrđeni su neskladi u imovinskom karticama, a sankcije su izrečene zbog povrede članka 10., 11. i 12. Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

Bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu izrečena je novčana sankcija u visini od 530 eura.

Beroš je razriješen ministarske dužnosti 15. studenoga prošle godine, nakon što je u akciji Uskoka uhićen u aferi "Mikroskopi" pod sumnjom za korupciju. Početkom studenoga ove godine počeo je raditi u KBC-u Sestre milosrdnice na čiji se natječaj javio dok je koristio dužnosničku povlasticu 6+6.

Povjerenstvo je ministru Radovanu Fuchsu izreklo samo opomenu, s obzirom na to da se radi o manjem neskladu i da dosad nije bio kažnjavan, rekli su iz Povjerenstva.

Povjerenstvo je donijelo odluke i u slučajevima dvojice župana. Župan Međimurske županije Matija Posavec dobio je opomenu, također zbog nesklada u imovinskoj kartici, dok je zadarskom županu Josipu Bilaveru, zbog nesklada u rubrici plaća i druga primanja, izrečena novčana kazna od 600 eura.

