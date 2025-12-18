Povjerenstvo za sukob interesa opomenulo Hajdaša Dončića...

Ivan Anušić, potpredsjednik Vlade i ministar obrane, te Siniša Hajdaš Dončić zastupnik u Saboru i predsjednik SDP-a dio su dnevnog reda današnje sjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Obojica su se našla na dnevnom redu zbog imovinske kartice. Povjerenstvo je bilo stava da je Anušić upisao krivu površinu nekretnine i visinu plaće, no ministar obrane sve je objasnio pa je odlučeno da nema povrede.

S druge strane kod Hajdaš Dončića utvrđena je manja povreda imovinske kartice. Kako je Povjerenstvo utvrdilo krivo je opisao i nije naveo manji suvlasnički udjel druge nekretnine. Također, utvrđen je i manji nesklad u plaću bračnog druga.

Povjerenstvo je na današnjoj sjednici utvrdilo kako će predsjedniku SDP-a izreći opomenu.