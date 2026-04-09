KRATKO PRIMIRJE

Povjesničar: 'Jučerašnji dan je bio najkrvaviji od početka rata. Najveći problem je Libanon'

Piše Ivan Štengl,
Povjesničar: 'Jučerašnji dan je bio najkrvaviji od početka rata. Najveći problem je Libanon'
Foto: Evelyn Hockstein

Ekonomski analitičar Damir Novotny vjeruje da reakcija tržišta na najavu primirja ne znači i dugoročnu stabilizaciju

Najviše što smo dobili od toga primirja je to da je SAD prestao s napadima, ali Hormuz je i dalje blokiran, rekao je u emisiji 'U mreži Prvog' povjesničar Tvrtko Jakovina. SAD i Iran sklopili su kratkotrajno primirje, ali problem je nastao nakon što je Izrael nastavio bombardirati Libanon, koji u to primirje ne ulazi.

- Vidjeli smo i nove odnose između SAD-a i Izraela. Izrael nije bio obaviješten o tome da su pregovori došli do te mjere da će doći do prekida vatre - istaknuo je.

Osvrnuo se i na razvoj događaja na terenu, posebno u Libanonu.

- S druge strane, jučerašnji dan je bio najkrvaviji od početka rata, naročito za Libanon koji je za Irance dio jednadžbe, a za Izraelce nije. Za SAD je on možda dio jednadžbe - dodao je.

Trump opleo po NATO-u: 'Nije bio tu kad smo ga trebali...'

Libanon je ključna točka nestabilnosti.

- Postoji razumijevanje SAD-a za izraelsku stranu što se tiče Libanona, ali bez rješenja tog pitanja ćete teško umiriti Bliski istok -naglasio je.

Ekonomski analitičar Damir Novotny vjeruje da reakcija tržišta na najavu primirja ne znači i dugoročnu stabilizaciju.

- Nestabilnosti na Bliskom istoku nisu nikakva novost. Traju od Jomkipurskog rata i prije toga, kada je cijena nafte u listopadu 1973. godine narasla od tri dolara do 30 pa u veljači 1974. do 60 dolara po barelu - rekao je.

- U današnjim cijenama to bi bilo 350 dolara po barelu. To je bio prvi veliki naftni šok koji je rezultirao visokom stagflacijom - dodao je.

Govoreći o inflaciji, naglasio je da je riječ o dugoročnom fenomenu.

Donald Trump prijeti akcijom ako Iran ne ispuni sporazum, američka vojska ostaje u regiji

- Inflacija je fenomen koji je tu i ne možemo ga izbjeći. On će sigurno biti prisutan i u narednim godinama, neovisno o tome kako će se razvijati situacija na Bliskom istoku ili kakve će biti cijene nafte - poručio je.

Osvrnuo se i na cijene goriva u Hrvatskoj.

- Imamo mehanizam definiranja cijena koji je uveden za naftne derivate, ali ne za sirovu naftu. Njemačka ima potpuno slobodno formiranje cijena naftnih derivata. Iako je obnovljena rafinerija u Rijeci, koja prema tvrdnjama INA-e može pokriti potrebe Hrvatske i više od toga, potpuno je nejasno zašto se cijene nafte kod nas vežu za cijene derivata - istaknuo je.

- Cijene derivata, osobito dizela, ne prate liniju kretanja cijene nafte. U Njemačkoj su cijene derivata pale preko noći - dodao je.

