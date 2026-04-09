Trump opleo po NATO-u: 'Nije bio tu kad smo ga trebali...'

"Očito je razočaran mnogim saveznicima NATO-a i mogu razumjeti njegovo stajalište“, rekao je Rutte u emisiji CNN-a "The Lead with Jake Tapper", nakon što je proveo više od dva sata u Bijeloj kući. "Ovo je bio vrlo iskren, vrlo otvoren razgovor, ali i razgovor između dva dobra prijatelja", rekao je. Rutte je to rekao nekoliko sati nakon što je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt citirala Trumpa koji je rekao za NATO da je testiran te da je podbacio tijekom rata u Iranu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Bijela kuća: 'Razgovarat ćemo o izlasku iz NATO-a, mi financiramo njihovu obranu' | Video: 24sata/Reuters

Nekoliko NATO zemalja odbilo je podržati američku vojnu kampanju protiv Irana tako što su uskratile američkim vojnim zrakoplovima korištenje svog zračnog prostora ili nisu poslale pomorske snage kako bi pomogle u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za naftne tankere.

Bez navođenja država, Rutte je rekao da smatra kako su "neke" NATO zemlje podbacile u ispunjavanju svojih obveza u operaciji u Iranu, ali da je "velika većina Europljana" bila od pomoći.

Bijela kuća nije objavila detalje razgovora. Trump je nakon sastanka na Truth Socialu napisao velikim slovima: "NATO nije bio tu kada smo ga trebali i neće biti tu ako ga ponovno budemo trebali".

Trump je više puta nazvao NATO "papirnatim tigrom" i posljednjih tjedana zaprijetio povlačenjem iz 32-članog transatlantskog saveza, tvrdeći da se europski saveznici SAD-a oslanjaju na američka sigurnosna jamstva, a pritom ne pružaju dovoljnu podršku američko-izraelskoj kampanji bombardiranja u Iranu.

Iako je Trump u utorak rekao da će napadi na Iran biti pauzirani dvotjednim primirjem, posljedice sukoba i dalje opterećuju odnose Washingtona i njegovih saveznika, što sugerira da bi diplomatske posljedice mogle potrajati dulje.

Rutte, u Europi poznat kao “Šaptač Trumpu”, razvio je topao odnos s američkim predsjednikom unatoč napetostima te je prošle godine američkog predsjednika nazvao "tatom" koji smiruje školsku tučnjavu između Izraela i Irana. Drugi europski diplomat opisao je Rutteov pristup Trumpu kao pokoran, ali učinkovit.

Sukob oko Irana produbio je transatlantske napetosti oko Ukrajine, Grenlanda i vojnih izdvajanja. Dužnosnik NATO-a rekao je da će Rutte tijekom boravka u Bijeloj kući nastojati povećati suradnju u obrambenoj industriji te razgovarati o ratovima u Iranu i Ukrajini.

Trump je također razgovarao s Emmanuelom Macronom u srijedu, priopćio je francuski predsjednik u objavi na X-u.