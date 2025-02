Povjesničaru Hrvoju Klasiću su zabranili dolazak na promociju knjige o partizanima iz Vodica

Hrvoju Klasiću, sveučilišnom profesoru i povjesničaru, organizatori su otkazali sudjelovanje na promociji knjige Vitomira Gradiške "Primorska četa" u Vodicama prošlog četvrtka. Riječ je o knjizi tiskanoj u nakladi vodičkog Centra za umjetnost i kulturu, a bavi se partizanima s vodičkog područja, odnosno Primorskoj četi. Izdanje su uredili Josip Zanze i Eduard Šprljan, a Zanze je ujedno predsjednik Udruge antifašista Vodica, čovjek koji je Klasiću rekao kako je bolje da ne dođe na promociju.

Klasića su, kako doznajemo, prije mjesec dana nazvali antifašisti iz Vodica i Zanze te su ga pitali bi li došao na promociju knjige, što je on i prihvatio. Nudili su mu i honorar, koji je odbio uzeti. No na dan promocije, samo pola sata prije nego što je trebao krenuti u Vodice, nazvao ga je Zanze te mu je rekao kako su nastali problemi, da su počele prijetnje na lokalnom portalu Infovodice protiv "partizana i komunista" te kako je bolje da ne dolazi, s čime se slaže i gradonačelnik.

- Nisam razočaran ni ljutit na hrvatske nacionaliste i povijesne revizioniste, od njih očekujem ono što proživljavam zadnjih deset godina, ali razočarali su me organizatori, antifašisti Vodica i Grad Vodice, jer je sve trebalo biti u gradskom prostoru. Podilaze nasilnicima, a potencijalnu žrtvu ignoriraju. Trebali su nasilnicima reći: 'Nećete vi nama govoriti koga ćemo zvati' - rekao je Klasić za 24sata.

Zagreb: Povjesničar Hrvoje Klasić | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRACIJA

A Zanze kaže da je cijeli slučaj tragedija.

- Nitko me nije zvao nego sam vidio komentare na Facebooku ispod članka portala Infovodice. Oni su izazvali pomutnju. Komentatorima smeta što se tu nisu navele partizanske žrtve, onih koje su partizani ubili. Ali dobro, to je sad druga tema. Moja odluka je bila da ne dođe do gostovanja gospodina Klasića jer mislim da ne bi bilo lijepo da ga se vrijeđa - kaže Zanze te dodaje da Klasića jako cijeni, ali da danas istina, nažalost, mnogima smeta.

Htio ga je, kaže, samo zaštititi od neugodnosti jer, da je došao, izbili bi prosvjedi. Ponavlja da mu nitko od predstavnika vlasti nije zabranio dolazak nego je to isključivo njegova odluka i odgovornost. Jedan od govornika na promociji bio je Marko Vučetić, filozof i teolog, koji je u svojem izlaganju govorio o zabrani dolaska Hrvoja Klasića. Kaže da su time uveli najveće moguće tenzije u vodičko društvo jer su mu, onemogućivši mu da kaže svoj sud, uzeli moć govora i napravili cenzuru njegove osobe. Mišljenja je da su njemu dopustili da dođe jer je filozof, pa ne shvaćaju što govori.

Zadar: Marko Vučetić | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Na njihovu nesreću mene nisu cenzurirali - rekao je Vučetić.