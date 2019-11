Povlašteni penzići: Kolinda je 'darovala' Jezerinca i Mamića

Dvije odluke o umirovljenju predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je donijela sukladno članku 5. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Time djelatna vojna služba ove dvojice svećenika prestaje, doznaje se iz Ureda predsjednice.

Ured je najprije tajio imena umirovljenih, no ona su ipak procurila u javnost.

Stipe Mesić je, kažu upućeni u proceduru, podijelio “cijelo more” takvih mirovina, i to čak i omiljenoj stjuardesi iz državnog zrakoplova.

- Zloupotrijebio je to i kako bi se riješio njemu nepodobnih koje nije mogao umiroviti jer su bili mladi. To je slučaj umirovljenja 12 generala. Smatram da je veliki plus predsjednice što takve mirovine nije dijelila, dodaje isti izvor blizak Uredu.

U veljači ove godine Jezerinac je izrekao rečenicu o abortusima koja je šokirala javnost.

- Danas svakodnevno ubijaju djecu po bolnicama, pozivajući se na ženina prava, kao da dijete nema ta ista prava. I znate što se radi od mesa te djece? Ako niste znali - najskuplji parfemi, rekao je ordinarij.

Za razliku od njega, umirovljeni generalni vikar Jakov Mamić nije poznat široj javnosti, unatoč briljantnoj teološkoj karijeri. Ovaj svećenik karmelićanin rođen je u Zidinama pored Tomislavgrada 1944. godine. Teologiju je doktorirao na Papinskom teološkom fakultetu Teresianum u Rimu (tema zen budizam i zapadna mistika), gdje i danas predaje, a predavač je i na poslijediplomskom studiju na KBF-u u Zagrebu.