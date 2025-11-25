Obavijesti

News

Komentari 1
ČULE SE EKSPLOZIJE

Požar blizu Vile Okrugljak u Zagrebu: Izgorio drveni objekt, vatrogasci spasili životinje!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
21
Foto: čitatelj/24sata

Policija ih je upozorila da paze jer je moguće da se u objektu nalazi oružje. Međutim, Jembrih kaže da pucnjevi koji su se čuli mogli biti i od crjepova

Zagrebački vatrogasci ugasili su požar u Ulici Okrugljak jutros u pola dva na dvojnom drvenom objektu koji je u potpunosti izgorio, a uspjeli su zaštititi dvije manje štale sa životinjama koje su se nalazile u blizini opožarenog dijela.  

Zagreb: U naselju Gračani buknuo je veliki požar Zagreb: U naselju Gračani buknuo je veliki požar
20
Foto: čitatelj/24sata

Požar je planuo na objektima od 100 četvornih metara, a na lokaciji u blizini poznate Vile Okrugljak u vlasništvu poduzetnika Luke Rajića, nekadašnjeg vlasnika Dukata. 

Vila Okrugljak je izgrađena kao ljetnikovac 1875. godine. 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih Hini je rekao da su vatrogasci dojavu o požaru kuće na Okrugljaku dobili od građana sinoć u 21,57 sat. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Požar u Zagrebu 03:56
Požar u Zagrebu | Video: 24sata Video
Vatrogasci su na dolasku vidjeli da je objekt u razbuktaloj fazi, a kad su se približili, došli su do dijela ceste u koji nisu mogli dalje kamionom pa su, budući da je to bio jedini put do objekta, morali 'povući prugu' kroz šumu.

Uspjeli su se probiti te lokalizirati požar, nakon čega su pristupili hlađenju po rubnim dijelovima i natapanju požarišta.

Policija ih je upozorila da paze jer je moguće da se u objektu nalazi oružje. Međutim, Jembrih kaže da pucnjevi koji su se čuli mogli biti i od crjepova.

Komentari 1
