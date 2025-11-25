Požar blizu Vile Okrugljak u Zagrebu: Izgorio drveni objekt, vatrogasci spasili životinje!

Zagrebački vatrogasci ugasili su požar u Ulici Okrugljak jutros u pola dva na dvojnom drvenom objektu koji je u potpunosti izgorio, a uspjeli su zaštititi dvije manje štale sa životinjama koje su se nalazile u blizini opožarenog dijela.

Požar je planuo na objektima od 100 četvornih metara, a na lokaciji u blizini poznate Vile Okrugljak u vlasništvu poduzetnika Luke Rajića, nekadašnjeg vlasnika Dukata.

Vila Okrugljak je izgrađena kao ljetnikovac 1875. godine.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih Hini je rekao da su vatrogasci dojavu o požaru kuće na Okrugljaku dobili od građana sinoć u 21,57 sat.

Vatrogasci su na dolasku vidjeli da je objekt u razbuktaloj fazi, a kad su se približili, došli su do dijela ceste u koji nisu mogli dalje kamionom pa su, budući da je to bio jedini put do objekta, morali 'povući prugu' kroz šumu.

Uspjeli su se probiti te lokalizirati požar, nakon čega su pristupili hlađenju po rubnim dijelovima i natapanju požarišta.

Policija ih je upozorila da paze jer je moguće da se u objektu nalazi oružje. Međutim, Jembrih kaže da pucnjevi koji su se čuli mogli biti i od crjepova.