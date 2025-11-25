VIDEO Drama blizu vile Luke Rajića u Gračanima. Čule su se eksplozije. U kući bilo oružje?!

Sinoć je buknuo požar u Gračanima.

Zagrebački vatrogasci su dojavu zaprimili nešto prije 22 sata iz Ulice Okrugljak. Gorjelo je blizu Ville Okrugljak u vlasništvu poduzetnika Luke Rajića, bivšeg vlasnika Dukata.

Pokretanje videa... 03:56 Požar kuće u Zagrebu | Video: 24sata Video

- Čule su se jake eksplozije. Širi se smrad paljevine - ispričao nam je jedan od čitatelja.

Kako doznajemo, policija sumnja da je unutra bilo oružja zbog čega su se čule eksplozije.

Vatrogasci su nam kazali kako su pri samom dolasku na intervenciju iz daljine vidjeli kako je kuća u razbuktaloj fazi. Riječ je o dva drvena objekta s nadstrešnicom, površine 100 metara kvadratnih. Kako doznajemo, u kući nije bilo nikoga.

Vatrogasci su kroz šumu vukli cijevi jer nije vilo pristupa ni hidrantske mreže, sve su ručno nosili.

Naime, velika buktinja dala se primijetiti s velike udaljenosti na Ksaverskoj cesti. Zbog mračne noći plamen je bio vidljiv i iz drugih dijelova grada pa su građani zasuli pozivima hitne službe.