VIDEO Drama blizu vile Luke Rajića u Gračanima. Čule su se eksplozije. U kući bilo oružje?!

VIDEO Drama blizu vile Luke Rajića u Gračanima. Čule su se eksplozije. U kući bilo oružje?!
Vatrogasci su kroz šumu vukli cijevi jer nije vilo pristupa ni hidrantske mreže, sve su ručno nosili...

Sinoć je buknuo požar u Gračanima.

Zagreb: U naselju Gračani buknuo je veliki požar Zagreb: U naselju Gračani buknuo je veliki požar
Foto: čitatelj/24sata

Zagrebački vatrogasci su dojavu zaprimili nešto prije 22 sata iz Ulice Okrugljak. Gorjelo je blizu Ville Okrugljak u vlasništvu poduzetnika Luke Rajića, bivšeg vlasnika Dukata.

- Čule su se jake eksplozije. Širi se smrad paljevine - ispričao nam je jedan od čitatelja.

Kako doznajemo, policija sumnja da je unutra bilo oružja zbog čega su se čule eksplozije.

VATROGASCI NA TERENU FOTO/VIDEO Izbio je požar na kući u Zagrebu. Čitatelji: 'Čuli smo eksplozije. Širi se smrad...'
FOTO/VIDEO Izbio je požar na kući u Zagrebu. Čitatelji: 'Čuli smo eksplozije. Širi se smrad...'

Vatrogasci su nam kazali kako su pri samom dolasku na intervenciju iz daljine vidjeli kako je kuća u razbuktaloj fazi. Riječ je o dva drvena objekta s nadstrešnicom, površine 100 metara kvadratnih. Kako doznajemo, u kući nije bilo nikoga.

Vatrogasci su kroz šumu vukli cijevi jer nije vilo pristupa ni hidrantske mreže, sve su ručno nosili. 

Naime, velika buktinja dala se primijetiti s velike udaljenosti na Ksaverskoj cesti. Zbog mračne noći plamen je bio vidljiv i iz drugih dijelova grada pa su građani zasuli pozivima hitne službe.

