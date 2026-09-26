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POŽAR U SRINJINAMA

Požar kod Splita lokaliziran: Izgorjela četiri hektara, gasilo ga je 50 vatrogasaca

Piše HINA,
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Požar kod Splita lokaliziran: Izgorjela četiri hektara, gasilo ga je 50 vatrogasaca
Foto: Dalmacija Danas
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Vatra je izbila noćas u Srinjinama na području Sirotkovića. Kuće nisu bile ugrožene, a dio vatrogasaca ostao je na požarištu radi sanacije

Požar koji noćas izbio na prostoru splitskog prigradskog naselja Srinjine, na području Sirotkovića, lokaliziran je u subotu, a na požarištu je ostao dio vatrogasaca koji ga saniraju, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centru Splitu.

"Dio vatrogasca je  ostao na požarištu radi njegove sanacije, a večeras će se razmotriti hoće li se dežurati na požarištu tijekom noći," rekli su Hini u Vatrogasnom centru.

UŽAS DRAMA KOD SPLITA Buktinju šume gasilo 50 vatrogasaca
DRAMA KOD SPLITA Buktinju šume gasilo 50 vatrogasaca

Vatreni  plamen je opožario oko četiri hektara borove šume, niskog raslinja i trave, ali nije ugrožavao kuće.

Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili u 00.46, a na gašenju ih je bilo angažirano 50 i 19 vozila.

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