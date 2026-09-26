Požar kod Splita lokaliziran: Izgorjela četiri hektara, gasilo ga je 50 vatrogasaca

Požar koji noćas izbio na prostoru splitskog prigradskog naselja Srinjine, na području Sirotkovića, lokaliziran je u subotu, a na požarištu je ostao dio vatrogasaca koji ga saniraju, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog centru Splitu.

"Dio vatrogasca je ostao na požarištu radi njegove sanacije, a večeras će se razmotriti hoće li se dežurati na požarištu tijekom noći," rekli su Hini u Vatrogasnom centru.

Vatreni plamen je opožario oko četiri hektara borove šume, niskog raslinja i trave, ali nije ugrožavao kuće.

Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili u 00.46, a na gašenju ih je bilo angažirano 50 i 19 vozila.