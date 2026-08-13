Požar na Šipanu pod nadzorom

Šumski požar koji je u četvrtak poslijepodne buknuo na sjevernoj strani otoka Šipana kod Dubrovnika je pod nadzorom, potvrdio je Hini dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, a na intervenciji je 27 vatrogasaca, uz dva broda i dva kanadera.

Na intervenciji je 27 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci i DVD-a Šipan te vatrogasni brod „Orlando“ i brod Županijske vatrogasne zajednice, a s požarišta na Braču preusmjerena su dva kanadera.

„Požar je pod kontrolom. Sad ćemo ga okružiti cijevima i vjerujem da će to biti dobro. Teren je grub i nepristupačan pa je bilo bitno što prije ga uhvatiti. Ostat ćemo večeras dežurati. Ne škodi malo opreza“, izjavio je Simović.