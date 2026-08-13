Obavijesti

News

Komentari 0
27 VATROGASACA

Požar na Šipanu pod nadzorom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Požar na Šipanu pod nadzorom
ARHIVA - Veliki požar iznad Krila Jesenice | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na intervenciji je 27 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci i DVD-a Šipan te vatrogasni brod „Orlando“

Šumski požar koji je u četvrtak poslijepodne buknuo na sjevernoj strani otoka Šipana kod Dubrovnika je pod nadzorom, potvrdio je Hini dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, a na intervenciji je 27 vatrogasaca, uz dva broda i dva kanadera.

Na intervenciji je 27 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci i DVD-a Šipan te vatrogasni brod „Orlando“ i brod Županijske vatrogasne zajednice, a s požarišta na Braču preusmjerena su dva kanadera.

EVAKURIALI 50 LJUDI Požar na Braču još aktivan. Bura bi mogla stvoriti problem
Požar na Braču još aktivan. Bura bi mogla stvoriti problem

„Požar je pod kontrolom. Sad ćemo ga okružiti cijevima i vjerujem da će to biti dobro. Teren je grub i nepristupačan pa je bilo bitno što prije ga uhvatiti. Ostat ćemo večeras dežurati. Ne škodi malo opreza“, izjavio je Simović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Oporba proziva Vladu zbog smeća. Orešković: Provjerava li SOA što se šuška među ljudima
IZ MINUTE U MINUTU

Oporba proziva Vladu zbog smeća. Orešković: Provjerava li SOA što se šuška među ljudima

Ilegalno odlaganje otpada danas je u središtu niza političkih konferencija za medije koje se održavaju u više hrvatskih gradova, od Benkovca i Gospića do Varaždina, Splita i Karlovca.
I dalje traje potraga za nestalim Portugalcem. Pilot opisao tijek potrage: 'Struje su turbulentne'
DRAMATIČNA POTRAGA

I dalje traje potraga za nestalim Portugalcem. Pilot opisao tijek potrage: 'Struje su turbulentne'

Četvero Portugalaca nestalo je u Velebitskom kanalu. Pronašli su ženu i muškarca, bili su iscrpljeni i pothlađeni. Jednog muškarca još traže, a pronašli su tijelo drugog...
Objavljeno gdje su našli tijelo mladog Portugalca. Prvi ga je u uvali uočio helikopter MUP-a
DETALJI

Objavljeno gdje su našli tijelo mladog Portugalca. Prvi ga je u uvali uočio helikopter MUP-a

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je o pronalasku beživotnog tijela, kod otoka Krka, rekli su iz Ministarstva....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026