Požar poharao Brač, Tonči Glavina najavio pomoć: 'Kao za Omiš ćemo primijeniti mjere...'

Najveće štete od požara na Braču mogle bi biti u poljoprivredi jer je opožareno veliko područje, rekao je u ponedjeljak ministar turizma Tonči Glavina te dodao da se razmjeri štete utvrđuju pa još nije poznat iznos financijske pomoći. „Pretpostavka je da će veće štete možda biti u poljoprivredi. Ne znamo još za maslinike, vinograde i ostalo, moramo pričekati informacije”, rekao je Glavina novinarima uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Rekao je da je tijekom nedjeljnog obilaska vidio veliko opožareno područje, ali da velik dio nije gusto naseljen te da nema mnogo stradalih kuća i drugih objekata.

Još nije poznato koliko će iznositi financijska pomoć jer tek treba utvrditi ukupne razmjere štete.

Glavina je najavio da će se na Braču primijeniti mjere donesene nakon požara na omiškom području.

„U kontaktu smo sa Županijskim stožerom i sve mjere koje smo donijeli u slučaju Omiša primijenit ćemo i na Braču”, rekao je.

Za ugostiteljske i druge poslovne objekte stradale u požaru, dodao je, primijenit će se paket mjera poput onoga za Omiš, a ministar rada Alen Ružić već je pokrenuo proceduru za mjeru očuvanja radnih mjesta.

Što se tiče turista, Glavina je rekao da je situacija vrlo slična onoj nakon požara na omiškom području.

Dio gostiju izgubio je putovnice i druge osobne dokumente, no osigurano im je da mogu ostati koliko bude potrebno dok ne riješe dokumente.

„Bila je jako dobra komunikacija s Ministarstvom vanjskih poslova i veleposlanstvima, koja su poslala svoje predstavnike. Uglavnom, svi su zbrinuti i izgleda da je sve u redu”, rekao je Glavina.

Požar na Braču buknuo je 10. rujna na području Ložišća, a 12. rujna navečer proširio se prema Milni te uvalama Duboka i Osibova, ugrozivši kuće i turističke objekte. Zbog opasnosti je veći broj stanovnika i turista prevezen morskim putem na sigurno.

Nakon velikog požara na omiškom području u kolovozu Vlada je odobrila 20 milijuna eura početne pomoći te niz mjera za stanovništvo i gospodarstvo. Među njima su mjere za očuvanje radnih mjesta, porezna i turistička rasterećenja te pomoć poljoprivrednim gospodarstvima.