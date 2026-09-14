Obavijesti

News

Komentari 0
POLJOPRIVREDA UGROŽENA

Požar poharao Brač, Tonči Glavina najavio pomoć: 'Kao za Omiš ćemo primijeniti mjere...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Požar poharao Brač, Tonči Glavina najavio pomoć: 'Kao za Omiš ćemo primijeniti mjere...'
Zagreb: Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je izaslanstvo Hrvatskog taekwondo saveza | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ministar turizma Tonči Glavina istaknuo je kako će se na Braču primijeniti mjere pomoći koje su provedene nakon požara na omiškom području, dok se procjenjuju razmjere štete, posebno u poljoprivredi.

Najveće štete od požara na Braču mogle bi biti u poljoprivredi jer je opožareno veliko područje, rekao je u ponedjeljak ministar turizma Tonči Glavina te dodao da se razmjeri štete utvrđuju pa još nije poznat iznos financijske pomoći. „Pretpostavka je da će veće štete možda biti u poljoprivredi. Ne znamo još za maslinike, vinograde i ostalo, moramo pričekati informacije”, rekao je Glavina novinarima uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Rekao je da je tijekom nedjeljnog obilaska vidio veliko opožareno područje, ali da velik dio nije gusto naseljen te da nema mnogo stradalih kuća i drugih objekata.

Još nije poznato koliko će iznositi financijska pomoć jer tek treba utvrditi ukupne razmjere štete.

VATRENA MISIJA VIDEO Pogledajte kako su kanaderi gasili Brač: 'U 977 naleta, bacili 5000 tona vode'
VIDEO Pogledajte kako su kanaderi gasili Brač: 'U 977 naleta, bacili 5000 tona vode'

Glavina je najavio da će se na Braču primijeniti mjere donesene nakon požara na omiškom području.

„U kontaktu smo sa Županijskim stožerom i sve mjere koje smo donijeli u slučaju Omiša primijenit ćemo i na Braču”, rekao je.

Za ugostiteljske i druge poslovne objekte stradale u požaru, dodao je, primijenit će se paket mjera poput onoga za Omiš, a ministar rada Alen Ružić već je pokrenuo proceduru za mjeru očuvanja radnih mjesta.

Što se tiče turista, Glavina je rekao da je situacija vrlo slična onoj nakon požara na omiškom području.

SMIRIVANJE SITUACIJE Vatrogasci kontroliraju veliki brački požar, ostali lokalizirani
Vatrogasci kontroliraju veliki brački požar, ostali lokalizirani

Dio gostiju izgubio je putovnice i druge osobne dokumente, no osigurano im je da mogu ostati koliko bude potrebno dok ne riješe dokumente.

„Bila je jako dobra komunikacija s Ministarstvom vanjskih poslova i veleposlanstvima, koja su poslala svoje predstavnike. Uglavnom, svi su zbrinuti i izgleda da je sve u redu”, rekao je Glavina.

Požar na Braču buknuo je 10. rujna na području Ložišća, a 12. rujna navečer proširio se prema Milni te uvalama Duboka i Osibova, ugrozivši kuće i turističke objekte. Zbog opasnosti je veći broj stanovnika i turista prevezen morskim putem na sigurno.

Nakon velikog požara na omiškom području u kolovozu Vlada je odobrila 20 milijuna eura početne pomoći te niz mjera za stanovništvo i gospodarstvo. Među njima su mjere za očuvanje radnih mjesta, porezna i turistička rasterećenja te pomoć poljoprivrednim gospodarstvima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?
NITKO NIŠTA NE ZNA

Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?

Sindikat pravosudne policije upozorava da ne mogu zatvorenici čuvati zatvorenike, te da je njih premalo da bi bili na tri mjesta istovremeno
Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance
I TO U ISTOJ GODINI

Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance

Marijan i Ivica Vuka su jednojajčani blizanci. Cijeli život su iznimno povezani, sve rade zajedno. A sada su u istoj godini postali očevi blizancima
HEROJ IZ MILNE Vatrogasac spasio ženu (76) iz mora: 'Čuo sam neki glas, sva je poplavila'
UPALA TIJEKOM EVAKUACIJE

HEROJ IZ MILNE Vatrogasac spasio ženu (76) iz mora: 'Čuo sam neki glas, sva je poplavila'

Žena je bila jako iscrpljena i u velikom šoku od svega toga. Kad smo je vidjeli tako plavu, nije nam bilo baš svejedno. Sreća, uspjeli smo - kaže Ivan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026