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Požar u Konavlima i dalje gori. Gasi ga 40 vatrogasaca

Piše HINA,
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Požar u Konavlima i dalje gori. Gasi ga 40 vatrogasaca
ARHIVA 2012.- Žabori?: Mještani i turisti s kantama pomagali vatrogascima gasiti požar | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Na intervenciji je oko 40 vatrogasaca iz više vatrogasnih postrojbi, a Simović je najavio da bi tijekom dana ponovno mogao angažirati dva kanadera

Šumski požar koji je iz BiH prešao na područje konavoskih brda i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, a na intervenciji je oko 40 vatrogasaca, rekao je u srijedu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

„Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sad je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati“, izjavio je Simović.

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Na intervenciji je oko 40 vatrogasaca iz više vatrogasnih postrojbi, a Simović je najavio da bi tijekom dana ponovno mogao angažirati dva kanadera.

„Ovo je sad deseti dan borbe s požarima iz BiH, što u Župi dubrovačkoj, što u Konavlima. Tome nema kraja“, rekao je Simović.

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