Požar u Konavlima lokaliziran, u Crnoj Gori i dalje aktivan

Požar na području Konavala uz granicu sa Crnom Gorom lokaliziran je u utorak oko 20 sati na području Hrvatske, dok je na području Crne Gore još uvijek aktivan, a požar koji je noćas izbio kod Župe Dubrovačke ubrzo je lokaliziran, izvijestila je u srijedu ujutro Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Požar na području Konavala je, kako je ranije objavljeno, buknuo u ponedjeljak u Crnoj Gori i prešao na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina iznad mjesta Bani u Konavlima.

Bila je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na teško pristupačnom terenu na površini od devet hektara, a u gašenju požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca s pet vatrogasnih vozila iz Dubrovnika, Konavala i Čilipa te dva kanadera i jedan Air Tractor. Tijekom noći dežurstvo i osiguranje požarišta organizirala je JVP Konavle.

Dubrovački vatrogasci su u 1,25 sati dobili dojavu i o požaru otvorenog prostora kod Župe Dubrovačke, naselje Kupari u čijem gašenju sudjeluje 51 vatrogasac s 11 vatrogasnih vozila.

Požar je lokaliziran jutros oko tri sata, a sanacija rubova požarišta je u tijeku. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borovina na površini od četiri hektara, navodi HVZ.

Raniji požar na području Župe Dubrovačke koji je buknuo u ponedjeljak navečer, proglašen je ugašenim u utorak predvečer. Tim požarom bila je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od tri hektara, a u gašenju je sudjelovalo 47 vatrogasaca s 11 vatrogasnih vozila.

Na splitsko-dalmatinskom području i dalje su lokalizirani požari u Slatinama na Čiovu te na Otoku Hvaru u Svetoj Nedjelji.

Požarom na području Čiova zahvaćeno je 20 hektara trave i niskog raslinja i makije, a jučer je na sanaciji požarišta sudjelovalo 12 vatrogasaca s četiri vatrogasna vozila.

U požaru na Otoku Hvaru, za koji je dojava stigla u ponedjeljak predvečer, zahvaćeno je deset hektara borove šume, a u sanaciju požarišta u utorak je bilo uključeno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila. Tijekom noći dežuralo je 15 vatrogasaca.

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 u posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno više od sto vatrogasnih intervencija na kojima su sudjelovale 123 vatrogasne organizacije s ukupno 416 vatrogasaca i 147 vatrogasnih vozila

I dalje je lokaliziran požar na području Dubrave kod Šibenika koji je izbio u ponedjeljak popodne, a njime je bila zahvaćeno 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume.

U požaru na Dugom Otoku u uvali Telašćica, koji je ugašen u utorak popodne izgorjela su oko 24 hektara trave, niskog raslinja i šume.