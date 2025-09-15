Policija nam je potvrdila informaciju kako je buknuo požar u hali u mjestu Buk, vatrogasci su na terenu i pokušavaju lokalizirati požar...
U tvornici u Slavoniji izbio veliki požar! 'Gore proizvodne hale, na teren su stigli vatrogasci...'
Požeško-slavonska policija potvrdila nam je informaciju kako je u mjestu Buk, kraj Pleternice izbio požar.
- Dobili smo dojavu o požaru na proizvodnim halama poduzeća Windor u mjestu Buk - rekla nam je policija.
Dodaju kako je gašenje požara u tijeku, a nakon njega slijedi i kriminalističko istraživanje.
- Vatrogasci jure već sat vremena. Mi iz Pleternice vidimo ogromni crni dim. Zatvorili smo prozore jer užasno smrdi - rekla nam je čitateljica iz Pleternice.
S druge strane, županijski vatrogasni zapovjednik Marko Ašenbrener potvrdio nam je kako je na terenu osam vatrogasnih postrojbi iz njihove županije.
- Gore hale firme koja se bavi proizvodnjom stolarije. Ima dosta hala i požar još uvijek nije pod kontrolom - rekao nam je Ašenbrener. Dodao je kako je jedna okolna kuća bila ugrožena ali su je uspjeli spasiti.