U tvornici u Slavoniji izbio veliki požar! 'Gore proizvodne hale, na teren su stigli vatrogasci...'

Požeško-slavonska policija potvrdila nam je informaciju kako je u mjestu Buk, kraj Pleternice izbio požar.

- Dobili smo dojavu o požaru na proizvodnim halama poduzeća Windor u mjestu Buk - rekla nam je policija.

Dodaju kako je gašenje požara u tijeku, a nakon njega slijedi i kriminalističko istraživanje.

- Vatrogasci jure već sat vremena. Mi iz Pleternice vidimo ogromni crni dim. Zatvorili smo prozore jer užasno smrdi - rekla nam je čitateljica iz Pleternice.

S druge strane, županijski vatrogasni zapovjednik Marko Ašenbrener potvrdio nam je kako je na terenu osam vatrogasnih postrojbi iz njihove županije.

- Gore hale firme koja se bavi proizvodnjom stolarije. Ima dosta hala i požar još uvijek nije pod kontrolom - rekao nam je Ašenbrener. Dodao je kako je jedna okolna kuća bila ugrožena ali su je uspjeli spasiti.