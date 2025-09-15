Obavijesti

News

Komentari 4
BORBA S BUKTINJOM

U tvornici u Slavoniji izbio veliki požar! 'Gore proizvodne hale, na teren su stigli vatrogasci...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
U tvornici u Slavoniji izbio veliki požar! 'Gore proizvodne hale, na teren su stigli vatrogasci...'
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Policija nam je potvrdila informaciju kako je buknuo požar u hali u mjestu Buk, vatrogasci su na terenu i pokušavaju lokalizirati požar...

Požeško-slavonska policija potvrdila nam je informaciju kako je u mjestu Buk, kraj Pleternice izbio požar.

- Dobili smo dojavu o požaru na proizvodnim halama poduzeća Windor u mjestu Buk - rekla nam je policija. 

POŽAR U ZAGREBU VIDEO Zapalio se restoran na Trgu: 'Sve je bilo prepuno dima'
VIDEO Zapalio se restoran na Trgu: 'Sve je bilo prepuno dima'

Dodaju kako je gašenje požara u tijeku, a nakon njega slijedi i kriminalističko istraživanje.

- Vatrogasci jure već sat vremena. Mi iz Pleternice vidimo ogromni crni dim. Zatvorili smo prozore jer užasno smrdi - rekla nam je čitateljica iz Pleternice. 

GUSTI DIM UZNEMIRIO GRAĐANE VIDEO Izbio požar u dvorištu virovitičke tvornice: 'Zapalila se plastika, smrad se širi gradom'
VIDEO Izbio požar u dvorištu virovitičke tvornice: 'Zapalila se plastika, smrad se širi gradom'

S druge strane, županijski vatrogasni zapovjednik Marko Ašenbrener potvrdio nam je kako je na terenu osam vatrogasnih postrojbi iz njihove županije. 

- Gore hale firme koja se bavi proizvodnjom stolarije. Ima dosta hala i požar još uvijek nije pod kontrolom - rekao nam je Ašenbrener. Dodao je kako je jedna okolna kuća bila ugrožena ali su je uspjeli spasiti. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa...
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...
NAKON ATENTATA

Procurile poruke koje je slao osumnjičeni za ubojstvo: Ja sam Charlie Kirk, lažirao sam smrt...

Ljudi koji su ga godinama poznavali kažu da je Tyler Robinson bio vrlo inteligentan, pratio je vijesti i većinu vremena provodio online ili igrajući igre...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025