Požar u Vjesnikovu neboderu još uvijek nije ugašen: 'Sve nadziremo dronom, mirno je'

Požar u Vjesnikovom neboderu još nije ugašen, rekao je u srijedu ujutro zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih pojašnjavajući kako ga vatrogasci ne gase jer se zasad, po odluci statičara zbog sigurnosnih razloga, ne smije unutra.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:14 Vjesnik | Video: Siniša Jembrih/Facebook

"Mirno je, minimalno smo tamo, sad pomažemo statičarima i nadziremo dronom", kazao je Hini zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.

Vatrogasci su po nalogu statičara iz sigurnosnih razloga u utorak navečer napustili Vjesnikov neboder, te je tada rečeno da će pričekati jutro da se objekt ohladi kako bi nastavili s gašenjem požara, ali će na terenu ostati čitavu noć.

Od sinoć je na snazi i privremena regulacija prometa. Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske je zatvoren u oba smjera, promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvija se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom, promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka zatvoren je od Selske ceste do Marohnićeve ulice. Promet je preusmjeren na Selsku prije nadvožnjaka. Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta prometne su u oba smjera.

U Gradskoj upravi jučer su rekli kako zbog važnosti Slavonske avenije za zagrebački prometni sustav očekuju veće poremećaje u široj prometnoj mreži. Stoga je rad semafora u širem obuhvatu izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a na terenu su i redri i policajci.

Građanima je upućen apel da koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju osobnim automobilima upozoravaju da koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.

Požar u Vjesnikovom neboderu na uglu Slavonske avenije i Savske ceste planuo je u ponedjeljak navečer oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište, a struka bi uskoro trebala donijeti odluku o budućnosti jednog od simbola Zagreba.