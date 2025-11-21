Tinejdžeri idu u istražni zatvor! Upali u Vjesnik zbog izazova, a zaštitari su igrali stolni tenis!?

Dvojica 18-godišnjaka dobila su mjesec dana istražnog zatvora zbog sumnje da su zapalili Vjesnik! Sudac je odluku o istražnom zatvoru donio zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Pojavljuje se sve više detalja o toj noći. Policija je privela dvojicu 18-godišnjaka koje sumnjiče da su zapalili Vjesnik. Odvjetnik jednog od njih rekao je kako je njegov klijent u šoku i kako sve poriče. Dodao je i kako se radi o uzornom učeniku i maturantu. Kako doznajemo, mladiću su bili dio skupine koja je ušla u neboder. Ušli su kroz razbijeni dio s Odranske ulice.

Kako doznajemo, dio njih bio je u zgradi već od 17 sati, a nisu bili jedini koji su se zatekli u tom prostoru.

Pokretanje videa... 01:02 Ovako je počeo požar u zgradi Vjesnika: Preskočili su ogradu, ušli u zgradu i otišli na 15. kat... | Video: 24sata/pixsell

Istražiteljima su ispričali da su u neboderu pili i pušili. Dvojica privedenih 18-godišnjaka stigli su oko 22 sata, a u neboderu su već bili maloljetnici. Sve je bilo dio izazova na TikToku koji se sastoji od ulaženja u napuštene prostore. Prvotna tvrdnja da su zapalili kartonske materijale sada je, neslužbeno doznajemo, izmijenjena. Neobičan detalj ovog slučaja je i činjenica da su neki svjedoci ispitivani na sudu već od 17 sati. Tijekom boravka u zgradi, kako su ispričali, cigarete su gasili po različitim mjestima, uključujući i tepihe na podu. Ispričali su i kako su čuli da su zaštitari u to vrijeme igrali stolni tenis?!

Dvojica privedenih mladića, koji su nedavno navršili 18 godina, jedini su punoljetni u grupi uključenih u događaj. Oni su ušli u Vjesnik s namjerom snimanja istraživanja zgrade u okviru tzv. “urban exploringa” i u sklopu TikTok izazova.

Također, doznajemo da su se u neboderu Vjesnika, osim mladića, zatekli i neki drugi ljudi koji su, kako se navodi, koristili prostor za skvotiranje.