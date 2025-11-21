Obavijesti

News

Komentari 45
NOVI DETALJI

Tinejdžeri idu u istražni zatvor! Upali u Vjesnik zbog izazova, a zaštitari su igrali stolni tenis!?

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Tinejdžeri idu u istražni zatvor! Upali u Vjesnik zbog izazova, a zaštitari su igrali stolni tenis!?
121
Foto: PIXSELL/

Dvojica privedenih mladića, koji su nedavno navršili 18 godina, jedini su punoljetni u grupi uključenih u događaj. Oni su ušli u Vjesnik s namjerom snimanja istraživanja zgrade u okviru tzv. “urban exploringa"

Dvojica 18-godišnjaka dobila su mjesec dana istražnog zatvora zbog sumnje da su zapalili Vjesnik! Sudac je odluku o istražnom zatvoru donio zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Pojavljuje se sve više detalja o toj noći. Policija je privela dvojicu 18-godišnjaka koje sumnjiče da su zapalili Vjesnik. Odvjetnik jednog od njih rekao je kako je njegov klijent u šoku i kako sve poriče. Dodao je i kako se radi o uzornom učeniku i maturantu. Kako doznajemo, mladiću su bili dio skupine koja je ušla u neboder. Ušli su kroz razbijeni dio s Odranske ulice.

Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku
13
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kako doznajemo, dio njih bio je u zgradi već od 17 sati, a nisu bili jedini koji su se zatekli u tom prostoru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ovako je počeo požar u zgradi Vjesnika: Preskočili su ogradu, ušli u zgradu i otišli na 15. kat... 01:02
Ovako je počeo požar u zgradi Vjesnika: Preskočili su ogradu, ušli u zgradu i otišli na 15. kat... | Video: 24sata/pixsell

Istražiteljima su ispričali da su u neboderu pili i pušili. Dvojica privedenih 18-godišnjaka stigli su oko 22 sata, a u neboderu su već bili maloljetnici. Sve je bilo dio izazova na TikToku koji se sastoji od ulaženja u napuštene prostore. Prvotna tvrdnja da su zapalili kartonske materijale sada je, neslužbeno doznajemo, izmijenjena. Neobičan detalj ovog slučaja je i činjenica da su neki svjedoci ispitivani na sudu već od 17 sati. Tijekom boravka u zgradi, kako su ispričali, cigarete su gasili po različitim mjestima, uključujući i tepihe na podu. Ispričali su i kako su čuli da su zaštitari u to vrijeme igrali stolni tenis?!

NOVI DETALJI ISTRAGE Vatrogasce je pozvao svjedok protiv dvojice 18-godišnjaka, u Vjesnik ušli zbog TikTok izazova
Vatrogasce je pozvao svjedok protiv dvojice 18-godišnjaka, u Vjesnik ušli zbog TikTok izazova

Dvojica privedenih mladića, koji su nedavno navršili 18 godina, jedini su punoljetni u grupi uključenih u događaj. Oni su ušli u Vjesnik s namjerom snimanja istraživanja zgrade u okviru tzv. “urban exploringa” i u sklopu TikTok izazova.

 Također, doznajemo da su se u neboderu Vjesnika, osim mladića, zatekli i neki drugi ljudi koji su, kako se navodi, koristili prostor za skvotiranje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 45
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK
NASTALA KRAJEM 17. STOLJEĆA

Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK

"Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste" karmelićanskog redovnika Irenea della Crocea (Giovanni Maria Manarutti) opisuje ranu povijest Trsta do 1100 godine
Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi

Sumnjaju da je prvoosumnjičeni izazvao požar nakon što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a zatim je drugoosumnjičeni  također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025