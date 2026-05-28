Obavijesti

News

Komentari 0
HEROJSKI ČIN

Požar u Zadru: Policajac izvan službe i građani izvukli čovjek kroz prozor gorućeg stana...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Požar u Zadru: Policajac izvan službe i građani izvukli čovjek kroz prozor gorućeg stana...
Zadar: Suđenje Dušku Tanaskoviću za ubojstvo na Zrću | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vatrogasci su ugasili požar u prizemlju zgrade, a ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć. Policija provodi kriminalističko istraživanje

U zadarskoj Ulici Ivana Gundulića jučer oko 15.30 sati izbio je požar u prizemlju stambene zgrade, a na teren su odmah izašle sve žurne službe. Prema informacijama policije, u požaru je ozlijeđen muškarac kojem je pružena liječnička pomoć. Dramu je primijetio policajac Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. Dok je prolazio ulicom autom, vidio je gust dim kako izlazi iz stana u prizemlju zgrade.

VELIKI POSAO Hrvati će ovog ljeta spašavati Hercegovinu od požara, posao vrijedan 1,3 milijuna eura
Hrvati će ovog ljeta spašavati Hercegovinu od požara, posao vrijedan 1,3 milijuna eura

Bez razmišljanja je zaustavio auto te zajedno s građanima pohitao pomoći. Muškarca su uspjeli izvući kroz prozor stana zahvaćenog vatrom.

Požar su u međuvremenu ugasili vatrogasci, a policijski službenici Policijske uprave zadarske zajedno s inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite obavili su očevid.

SUDJELOVALO 87 VATROGASACA Ugašen požar na Perunu iznad Podstrane, izgorjelo 9 hektara
Ugašen požar na Perunu iznad Podstrane, izgorjelo 9 hektara

Uzrok požara zasad nije poznat, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama
Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'
BORBA S INFLACIJOM

Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto
Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata
ZEMLJU NAGRIZA KORUPCIJA

Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata

Ruska omča u zadnje vrijeme popušta, no sukobi nisu ni blizu kraja • Država grca u kriminalu • Predsjednika volodimira Zelenskog pritišću da unatoč ratu raspiše izbore

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026