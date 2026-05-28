Požar u Zadru: Policajac izvan službe i građani izvukli čovjek kroz prozor gorućeg stana...

U zadarskoj Ulici Ivana Gundulića jučer oko 15.30 sati izbio je požar u prizemlju stambene zgrade, a na teren su odmah izašle sve žurne službe. Prema informacijama policije, u požaru je ozlijeđen muškarac kojem je pružena liječnička pomoć. Dramu je primijetio policajac Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. Dok je prolazio ulicom autom, vidio je gust dim kako izlazi iz stana u prizemlju zgrade.

Bez razmišljanja je zaustavio auto te zajedno s građanima pohitao pomoći. Muškarca su uspjeli izvući kroz prozor stana zahvaćenog vatrom.

Požar su u međuvremenu ugasili vatrogasci, a policijski službenici Policijske uprave zadarske zajedno s inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite obavili su očevid.

Uzrok požara zasad nije poznat, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.