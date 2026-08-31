Vatra je zahvatila i drugi objekt, ali već se požar krenuo lagano smirivati - kaže nam drugi čitatelj koji se našao na mjestu požara
VATROGASCI UGASILI POŽAR
POŽAR U ZAGREBU Gorjelo kod Zapadnog kolodvora: 'Prešlo je na drugi objekt, širi se i dim'
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Požar barake izbio je kod Zapadnoga kolodvora u Zagrebu u ponedjeljak oko 16.10 sati. Vatrogasci su na teren izišli po dojavi građana, a gust, crn dim širi se gradom. Radi se o objektu površine 25 kvadrata. Požar su uspjeli ugasiti oko 16.30 sati, potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba.
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Kako nam javlja čitateljica, smrad dima osjeti se do Tratinske te je zrak 'magličast'.
- Dok sam bio u prolazu, vatrogasci su već bili u procesu gašenja. Vatra je zahvatila i drugi objekt, ali već se požar krenuo lagano smirivati - kaže nam drugi čitatelj koji se našao na mjestu požara.
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