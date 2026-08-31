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VATROGASCI UGASILI POŽAR

POŽAR U ZAGREBU Gorjelo kod Zapadnog kolodvora: 'Prešlo je na drugi objekt, širi se i dim'

Piše Iva Tomas,
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POŽAR U ZAGREBU Gorjelo kod Zapadnog kolodvora: 'Prešlo je na drugi objekt, širi se i dim'
Foto: Čitatelj 24sata
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Vatra je zahvatila i drugi objekt, ali već se požar krenuo lagano smirivati - kaže nam drugi čitatelj koji se našao na mjestu požara

Požar barake izbio je kod Zapadnoga kolodvora u Zagrebu u ponedjeljak oko 16.10 sati. Vatrogasci su na teren izišli po dojavi građana, a gust, crn dim širi se gradom. Radi se o objektu površine 25 kvadrata. Požar su uspjeli ugasiti oko 16.30 sati, potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba.

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- Dok sam bio u prolazu, vatrogasci su već bili u procesu gašenja. Vatra je zahvatila i drugi objekt, ali već se požar krenuo lagano smirivati - kaže nam drugi čitatelj koji se našao na mjestu požara.

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