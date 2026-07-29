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VJETAR RASPIRIO PLAMEN

Požari bukte diljem Europe: Dva vatrogasca poginula su na Kreti

Piše HINA,
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Požari bukte diljem Europe: Dva vatrogasca poginula su na Kreti
Foto: Elias Marcou
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Požar je izbio ranije u srijedu u regiji Rethymno te se brzo proširio u blizini sela Krya Vrisi u središnjem dijelu otoka. Evakuirani su stanovnici triju obližnjih sela, uključujući Krya Vrisi.

Dva grčka vatrogasca poginula su u srijedu na otoku Kreti, gdje se zbog snažnog vjetra brzo proširio veliki šumski požar, a vlasti su naredile evakuaciju obližnjih sela, priopćila je grčka vatrogasna služba.

Požar je izbio ranije u srijedu u regiji Rethymno te se brzo proširio u blizini sela Krya Vrisi u središnjem dijelu otoka. Evakuirani su stanovnici triju obližnjih sela, uključujući Krya Vrisi.

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Brojni šumski požari izbili i na zapadu Turske, gdje su uništene neke kuće te su evakuirani stanovnici, jedna javna bolnica i pojedine prometnice zatvoreni su, izvijestili su lokalni mediji. Za sada nema izvješća o poginulima ili ozlijeđenima.

Turska državna novinska agencija Anadolu navela je da su požari aktivni u najmanje sedam pokrajina, među kojima su i turistička odredišta Antalya i Muğla, dok su požari u još tri grada stavljeni pod nadzor.

U Španjolskoj su vlasti objavile da je veliki požar u središnjem dijelu zemlje stabiliziran, no upozorile su na novi požar u sjeverozapadnoj pokrajini Zamori. Naređena je evakuacija šest mjesta, a oko tisuću ljudi pozvano je da ostanu u svojim domovima.

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Španjolska meteorološka služba AEMET upozorila je da bi temperature u srijedu u najmanje šest regija mogle dosegnuti 40 Celzijevih stupnjeva, zbog čega je proglašen narančasti stupanj upozorenja.

U Francuskoj se na jugozapadu zemlje, koji je već pogođen razornim požarima, očekuje porast temperature do 42 stupnja Celzija, uz suhe vjetrove koji bi mogli dodatno raspiriti vatru. Vatrogasci su tijekom noći uspjeli zadržati pod nadzorom veliki požar zapadno od Bordeauxa, no vlasti upozoravaju da opasnost još nije prošla.

Ranije u srijedu čelnik centra EU-a za odgovor na izvanredne situacije upozorio je da će Grčka i Italija u idućim tjednima biti izložene povećanom riziku od šumskih požara, dok se požari i dalje šire u Španjolskoj i Francuskoj.

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