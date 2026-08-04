Požari popuštaju u Grčkoj, ljudi se vratili u zgarišta: 'Naša duša gori, ovdje smo proveli život...'

Ipak, stotine vatrogasaca su i dalje u stanju pripravnosti zbog mogućih novih izbijanja požara u nepristupačnim brdima širom zemlje. Lokalnim ekipama hitnih službi pomažu kanaderi, a pojačanja iz Rumunjske i Francuske djeluju na trima frontama zapadno od Atene oko Korintskog zaljeva, gdje gase vatre od petka. Snažni vjetrovi koji pušu s Egejskog mora otežali su njihove napore te zrakoplovi povremeno nisu mogli pomagati, kazali su dužnosnici.

"Govorimo o požaru tijekom kojeg 30 uzastopnih sati nismo imali zrakoplov na raspolaganju, što nam je prouzročilo mnoge poteškoće", kazao je zamjenik glasnogovornika vatrogasne postaje Joanis Artopojos za javnu radioteleviziju ERT.

U priobalnom mjestu Porto Germeno, 60-ak kilometara sjeverozapadno od Atene, 45-godišnja Vivi Gialia je pregledavala ostatke roditeljskog doma i vatrom uništen kraj u kojem je provodila ljeta u djetinjstvu.

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"Kao da mi je srce iščupano", rekla je za Reuters.

Europa se ovog ljeta suočila sa šumskim požarima nakon rekordnih toplinskih valova i malo kiše, što su uvjeti za koje znanstvenici kažu da su pogoršani klimatskim promjenama potaknutim ljudskim djelovanjem.

Francuska i Španjolska su osobito teško pogođene, no ogromni požari su tamo ugašeni tijekom vikenda. Grčka, u kojoj su požari česta pojava, dosad je imala relativno blago ljeto, piše Reuters.

Dvojica članova posade vatrogasnog helikoptera poginula su u nedjelju blizu priobalnog mjesta Psathe, 40-ak kilometara od Atene, nakon što sudara s drugim helikopterom u zraku. Dvojica članova posade drugog helikoptera preživjela su.

Pojedinosti nesreće, u kojoj su sudjelovali helikopteri Bell registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama, trenutno istražuje američka Savezna uprava za civilno zrakoplovstvo, kazale su grčke vlasti.

'Naša duša gori'

Požar, koji su vjerojatno izazvale iskre električnih vodiča, dogodio se u popularnom odmaralištu Atenjana. Preko 200 kućnih ljubimaca i domaćih životinja koje su spasili dobrovoljci smješteno je u skloništu u gradu Megari zapadno od Atene.

Šezdesetosmogodišnji Emilios Joanidis, stanovnik Psathe čija kuća sada gleda na spaljene borove, bio je ogorčen.

"Deset godina ću gledati ovaj krajolik, ovaj mrtav krajolik", rekao je.

U Portu Germenu, kapelice, inače prisutne u mnogim grčkim domovima, i dalje su stajale uz cestu ili na ulazima oštećenih domova. Žena u jednoj kući je pokušavala pomesti slomljene pločice, a njena čelična vrata su zacrnjena od vatre. Grčka vlada je rekla da će isplatiti odštetu pojedincima čiji su domovi uništeni ili oštećeni.

"Bilo je to prekrasno mjesto, provodili smo ljeta ovdje. Proveli smo sretne trenutke ovdje, a sada više nema ničega", kazala je Gialia kritizirajući, kako je rekla, spor odgovor vatrogasaca.

Isti sentiment dijeli Joanidis. "Naša duša gori, naš dom možda ne bi bio spaljen, možda se mogao spasiti, no naša duša gori kada to vidimo", rekao je o spaljenom krajoliku.

"Bilo je pet manjih fronti, a oni su ih pustili da postanu cijeli požar", kazao je.

"Ništa nisu učinili. Ostavili su nas na milost Božju".