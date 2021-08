Roberta Grbić, radnica tvornice košulja Orljava za N1 televiziju kaže kako radnice završavaju još neke poslove za slovensko tržište i da ih u pogon dolazi još 20-ak.

Odgovarajući na pitanje ima li smisla održavati poslovanje s gubicima, ona jasno kaže – ne. “Takvo poslovanje nema smisla održavati. U stečaju morate poslovati pozitivno - objašnjava Grbić.

Zainteresiranih za Orljavu je bilo, ali dug od 30 milijuna kuna pokazao se nepremostivim problemom.

- Država je naš vlasnik i trebala bi se pobrinuti za to. Mi smo dovedeni do toga da nije bilo izlaza osim stečaja, to nam je bio jedini spas. Nadam se da će se makar 50 radnih mjesta spasiti. Mi smo svi u pedesetima, imamo 30 godina staža, mi više nemamo gdje. Na normi smo i minimalcu, ali minimalac je nama kao kuća velik - ističe.

Đurđica Augustinčić kaže da u ovim trenucima minimalac njima puno znači.

- Bilo je kašnjenja, ali ona su nam isplaćena - objašnjava i dodaje kako bi najviše voljela da se svi radnici vrate na posao. Ipak, ne misli da Vlada ima želju riješiti ovaj problem u korist radnika Orljave.

- Čini mi se da im je interesu da se svega riješe. Iskreno se nadam da će stečajni uspjeti izvući nas, ne vjerujem više… Stekla sam dojam da je zainteresiran, možda se prevarim… - govori Augustinčić.

Roberta Grbić dodaje da Orljava nije usamljen primjer te da i ostale proizvodne djelatnosti u Požegi prolaze slično.

- Požega je mrtav grad, sve se gasi. Nismo se mogli prijaviti na te natječaje pošto smo u minusu, poslujemo s gubitkom, ne prolazimo na natječajima - odgovara na pitanja o projektima kojima se Vlada hvali po Slavoniji.