Pozivao je na nasilno rušenje vlasti, na sudu tvrdi: 'Govorio sam u prenesenom značenju'

Zagreb: Suđenje Marku i Lani Francišković i Natku Kovačeviću zbog poticanja na terorizam | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Marku Franciškoviću, njegovoj supruzi Lani Ujdenici i Natku Kovačeviću sude za javno poticanje na terorizam. Francišković tvrdi da je koristio militantnu retoriku da progura pacifističke ideje

Admiral

Iako je suđenje Marku Franciškoviću, njegovoj supruzi Lani Ujdenici te Natku Kovačeviću zbog javnog poticanja na terorizam ušlo u završnicu, jučerašnju su raspravu morali odgoditi zbog Kovačevićeva nedolaska. On se dan ranije Županijskom sudu u Zagrebu izvan radnog vremena putem branitelja podneskom ispričao bolešću. Bez njega sud nije mogao nastaviti s raspravom jer se svih troje optuženika mora očitovati o krivnji nakon izmjene optužnice.

Budući da je Kovačević u tri navrata neposredno prije zakazane rasprave naglo obolio te se ispričavao bolešću u posljednji trenutak, predsjednica sudskog vijeća odredila je vještačenje njegove raspravne sposobnosti. U slučaju da je neopravdano izostao, sutkinja će narediti da ga drugi put na sud dovedu policajci.

Podsjetimo, Franciškovića su teretili da je od 13. studenog do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima protiv odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite uvedenih radi suzbijanja pandemije Covida. Istupe je, tvrde u tužiteljstvu, snimao i objavljivao na društvenim mrežama pozivajući na mobilizaciju i napade na članove vladajućih struktura, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti.

SUĐENJE U ZAGREBU Francišković na sudu, svjedočili zaštitari: Mnoštvo ljudi je nešto vikalo, Marko s megafonom...
Francišković na sudu, svjedočili zaštitari: Mnoštvo ljudi je nešto vikalo, Marko s megafonom...

Kovačević je optužen da je 28. studenog 2021., s Franciškovićem, sudjelovao na javnom okupljanju na kojem su pozivali na mobilizaciju i nasilne metode za smjenu vlasti. Pozive na rušenje vlasti Francišković je diktirao supruzi i iz istražnog zatvora koristeći pravo na telefonske kontakte s obitelji.

Svi troje su se izjasnili da nisu krivi za optužbe.

- Poričem sva djela koja mi se stavljaju na teret i želim naglasiti da je vrijeme pokazalo da sam bio u pravu kada sam u tim okolnostima tako istupao. Smatram da je izmišljena pandemija Covida-19 visoko u kategoriji najvećih zločina u povijesti čovječanstva, a moji istupi su bili reakcija na korumpirani zločinački režim koji je provodio agendu da je cjepivo bezopasno i provjereno. Brojna svjedočenja i istraživanja koja su provedena idućih godina pokazala su da sam bio u pravu, što znači da sam u studenom 2021. pokušao pomoći ljudima ukazujući im da se nad njima provodi medijski i institucionalni teror. Tvrdim da se u to vrijeme provodio teror i cenzura nad svakim tko je drugačije mislio o toj pandemiji i ja sam svojim medijskim istupima koji su predmet ove optužnice na to ukazivao - rekao je Francišković dodajući da je, prema njegovu mišljenju, optužnica selektivna i zlonamjerna jer se iz konteksta izvlači što je govorio. 

POTICAO NA TERORIZAM? Suđenje Franciškoviću: Pričali o 'totalnoj okupaciji', 'tiraniji', 'ratu i 'odvoženju u logore'....
Suđenje Franciškoviću: Pričali o 'totalnoj okupaciji', 'tiraniji', 'ratu i 'odvoženju u logore'....

- Da je optužnica zlonamjerna vidi se i po tome što se protiv mene koristi fotografija nađena pretragom mog računala. Na toj sam fotografiji u uniformi i s oružjem, oko mene su moji suborci iz Domovinskog rata i to se sada koristi da bi se prikazalo kako se s drugim teroristima slikam s oružjem u rukama. To smatram uvredom, pogotovo zbog mojih sada mrtvih suboraca - kazao je Francišković.

Francišković se u istrazi vrlo opsežno branio, a kod toga je ostao i na sudu. Ustvrdio je i da mu se krša ustavna prava i slobode, jer već dvije godine ne može javno djelovati. Požalio se i da banke, njemu i njegovoj supruzi, zbog ovog postupka, ne žele davati kredite, a poriče i da je poticao na oružanu smjenu vlasti.

24SATA NA SUDU Suđenje Franciškoviću: Optužen za terorizam, među dokazima su snimke, poruke, pozivi...
Suđenje Franciškoviću: Optužen za terorizam, među dokazima su snimke, poruke, pozivi...

- Kada sam u svojim istupima spominjao rat i borbu, govorio o pravu da se na silu odgovori silom, govorio sam u prenesenom značenju. Kada sam ljude pozivao da ne budu pasivni, mislio sam da pišu brojne mejlove državnim institucijama, a kada sam ljude pozivao da me prate i da će dobiti daljnje upute, mislio sam na svoje daljnje skupove. Moja retorika i nastupi su bili promišljeni i dobro planirani jer sam zagovarao doktrinu koju je Kissinger objasnio u knjizi Diplomacija. On je govorio o kontrapunktima u političkoj sferi. Znajući kakvoj se publici obraćam i, da je to u osnovi militantna publika, govorio sam tako kako bi me prihvatili. Ta je publika ljuta i nabrijana, a ja sam im govorio takve stvari da me prihvate jer bi onda mogao progurati i pacifističke ideje kod njih. Zbog toga je moja retorika bila militaristička, a tužiteljstvo je u ovoj optužnici nju uzelo selektivno, ne sagledavši cijeli kontekst - branio se Francišković.

