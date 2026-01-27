Pozivao je na nasilno rušenje vlasti, na sudu tvrdi: 'Govorio sam u prenesenom značenju'

Iako je suđenje Marku Franciškoviću, njegovoj supruzi Lani Ujdenici te Natku Kovačeviću zbog javnog poticanja na terorizam ušlo u završnicu, jučerašnju su raspravu morali odgoditi zbog Kovačevićeva nedolaska. On se dan ranije Županijskom sudu u Zagrebu izvan radnog vremena putem branitelja podneskom ispričao bolešću. Bez njega sud nije mogao nastaviti s raspravom jer se svih troje optuženika mora očitovati o krivnji nakon izmjene optužnice.

Budući da je Kovačević u tri navrata neposredno prije zakazane rasprave naglo obolio te se ispričavao bolešću u posljednji trenutak, predsjednica sudskog vijeća odredila je vještačenje njegove raspravne sposobnosti. U slučaju da je neopravdano izostao, sutkinja će narediti da ga drugi put na sud dovedu policajci.

Podsjetimo, Franciškovića su teretili da je od 13. studenog do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima protiv odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite uvedenih radi suzbijanja pandemije Covida. Istupe je, tvrde u tužiteljstvu, snimao i objavljivao na društvenim mrežama pozivajući na mobilizaciju i napade na članove vladajućih struktura, zauzimanje javnih objekata i druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti.

Kovačević je optužen da je 28. studenog 2021., s Franciškovićem, sudjelovao na javnom okupljanju na kojem su pozivali na mobilizaciju i nasilne metode za smjenu vlasti. Pozive na rušenje vlasti Francišković je diktirao supruzi i iz istražnog zatvora koristeći pravo na telefonske kontakte s obitelji.

Svi troje su se izjasnili da nisu krivi za optužbe.

- Poričem sva djela koja mi se stavljaju na teret i želim naglasiti da je vrijeme pokazalo da sam bio u pravu kada sam u tim okolnostima tako istupao. Smatram da je izmišljena pandemija Covida-19 visoko u kategoriji najvećih zločina u povijesti čovječanstva, a moji istupi su bili reakcija na korumpirani zločinački režim koji je provodio agendu da je cjepivo bezopasno i provjereno. Brojna svjedočenja i istraživanja koja su provedena idućih godina pokazala su da sam bio u pravu, što znači da sam u studenom 2021. pokušao pomoći ljudima ukazujući im da se nad njima provodi medijski i institucionalni teror. Tvrdim da se u to vrijeme provodio teror i cenzura nad svakim tko je drugačije mislio o toj pandemiji i ja sam svojim medijskim istupima koji su predmet ove optužnice na to ukazivao - rekao je Francišković dodajući da je, prema njegovu mišljenju, optužnica selektivna i zlonamjerna jer se iz konteksta izvlači što je govorio.

- Da je optužnica zlonamjerna vidi se i po tome što se protiv mene koristi fotografija nađena pretragom mog računala. Na toj sam fotografiji u uniformi i s oružjem, oko mene su moji suborci iz Domovinskog rata i to se sada koristi da bi se prikazalo kako se s drugim teroristima slikam s oružjem u rukama. To smatram uvredom, pogotovo zbog mojih sada mrtvih suboraca - kazao je Francišković.

Francišković se u istrazi vrlo opsežno branio, a kod toga je ostao i na sudu. Ustvrdio je i da mu se krša ustavna prava i slobode, jer već dvije godine ne može javno djelovati. Požalio se i da banke, njemu i njegovoj supruzi, zbog ovog postupka, ne žele davati kredite, a poriče i da je poticao na oružanu smjenu vlasti.

- Kada sam u svojim istupima spominjao rat i borbu, govorio o pravu da se na silu odgovori silom, govorio sam u prenesenom značenju. Kada sam ljude pozivao da ne budu pasivni, mislio sam da pišu brojne mejlove državnim institucijama, a kada sam ljude pozivao da me prate i da će dobiti daljnje upute, mislio sam na svoje daljnje skupove. Moja retorika i nastupi su bili promišljeni i dobro planirani jer sam zagovarao doktrinu koju je Kissinger objasnio u knjizi Diplomacija. On je govorio o kontrapunktima u političkoj sferi. Znajući kakvoj se publici obraćam i, da je to u osnovi militantna publika, govorio sam tako kako bi me prihvatili. Ta je publika ljuta i nabrijana, a ja sam im govorio takve stvari da me prihvate jer bi onda mogao progurati i pacifističke ideje kod njih. Zbog toga je moja retorika bila militaristička, a tužiteljstvo je u ovoj optužnici nju uzelo selektivno, ne sagledavši cijeli kontekst - branio se Francišković.