Poznat mogući motiv krvavog masakra u Njemačkoj

Motiv pucnjave u centru za dobrobit mladih zapadno od Hamburga, u kojoj je ubijeno šest osoba, najvjerojatnije je borba za skrbništvo, rekla je šefica policije Kathrin Schuol na konferenciji za medije u ponedjeljak navečer. Kako prenosi NDR, sve poginule osobe bile su odrasle dobi. Osumnjičeni počinitelj je uhićen, kao i još dvije žene. Nakon napada koji se dogodio oko 12 sati, forenzičari u bijelim zaštitnim odijelima prikupljali su dokaze, a oko mjesta događaja postavljena je policijska traka.

Svih šest osoba ubijenih u gradu Stadeu bili su zaposlenici ustanove, rekla je Schuol, šefica policije u gradu Lueneburgu. I Stade i Lueneburg nalaze se u sjevernoj njemačkoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj.

Foto: Jonas Walzberg

Njemački policijski dužnosnik rekao je da je osumnjičenik 45-godišnji njemački državljanin turskog podrijetla, prenosi Reuters.

Ministrica unutarnjih poslova Donje Saske Daniela Behrens opisala je pucnjavu kao "hladnokrvnu" na konferenciji za medije.

Pet osoba ubijeno je na mjestu događaja u centru za mlade u Stadeu, priopćila je policija, a šesta osoba je umrla od zadobivenih rana kasnije u bolnici. Još nekoliko osoba je ozlijeđeno, neki od njih teško.