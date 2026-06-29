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Šestero mrtvih

Poznat mogući motiv krvavog masakra u Njemačkoj

Piše HINA,
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Poznat mogući motiv krvavog masakra u Njemačkoj
Foto: Jonas Walzberg

Njemački policijski dužnosnik rekao je da je osumnjičenik 45-godišnji njemački državljanin turskog podrijetla, prenosi Reuters

Motiv pucnjave u centru za dobrobit mladih zapadno od Hamburga, u kojoj je ubijeno šest osoba, najvjerojatnije je borba za skrbništvo, rekla je šefica policije Kathrin Schuol na konferenciji za medije u ponedjeljak navečer. Kako prenosi NDR, sve poginule osobe bile su odrasle dobi. Osumnjičeni počinitelj je uhićen, kao i još dvije žene. Nakon napada koji se dogodio oko 12 sati, forenzičari u bijelim zaštitnim odijelima prikupljali su dokaze, a oko mjesta događaja postavljena je policijska traka. 

Svih šest osoba ubijenih u gradu Stadeu bili su zaposlenici ustanove, rekla je Schuol, šefica policije u gradu Lueneburgu. I Stade i Lueneburg nalaze se u sjevernoj njemačkoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj.

Scene of a deadly shooting in the northern town of Stade
Foto: Jonas Walzberg

Njemački policijski dužnosnik rekao je da je osumnjičenik 45-godišnji njemački državljanin turskog podrijetla, prenosi Reuters. 

Ministrica unutarnjih poslova Donje Saske Daniela Behrens opisala je pucnjavu kao "hladnokrvnu" na konferenciji za medije. 

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Pet osoba ubijeno je na mjestu događaja u centru za mlade u Stadeu, priopćila je policija, a šesta osoba je umrla od zadobivenih rana kasnije u bolnici. Još nekoliko osoba je ozlijeđeno, neki od njih teško.

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