Poznat motiv krvavog napada u Beogradu: Napadači su ušli u kafić i samo počeli pucati...

Danas oko 14.23 sati u Višnjičkoj banji u jednom ugostiteljskom objektu od strane za sada nepoznatog lica došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je ozlijeđeno pet ljudi, tri muškarca i dvije žene, naveo je MUP.

Ozlijeđene osobe su prevezene i zbrinute u Urgentnom centru, dodali su.

U tijeku je očevid te policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja.

Pucnjava se dogodila u kafiću na Slanačkom putu, javio je prethodno RTS.

Nepoznati napadači upali su u objekt i pucali, piše N1.

Prema neslužbenim navodima Telegrafa, motiv napada mogao bi biti obračun navijačkih skupina. Žena koja je kritično, kao i njezin suprug koji se nalazi u bolnici u teškom stanju, najvjerojatnije su bile slučajne žrtve.

Istragu vodi Više javno tužiteljstvo u Beogradu, a i inspektori su iz kafića iznijeli dokazni materijal.

Prema navodima s mjesta događaja, meci su pronađeni i u samom lokalu i ispred njega tijekom očevida. Tijekom pucnjave jedan je metak, prema navodima srpskih medija, pogodio i automobil na parkiralištu.

Policija je pokrenula akciju Vihor 3.

Mediji su ranije javili kako je jedna žena preminula, no nema službene potvrde o tim navodima.