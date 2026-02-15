Kobna nesreća se dogodila kada je kod izlaza Orlovača na beogradskoj zaobilaznici promašila taj izlaz
TATJANA JEČMENICA
Poznata srpska tenisačica poginula zbog greške koja se često radi na cestama
Bivša tenisačica i bivša trenerica Fed Cup reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica poginula je u stravičnoj prometnoj nesreći u blizini Beograda u petak navečer. Kobna nesreća se dogodila kada je kod izlaza Orlovača na beogradskoj zaobilaznici promašila taj izlaz.
Ječmenica je tada počela voziti u rikverc kako bi se vratila do izlaza, a tada ju je udario kamion. Njen suprug i predsjednik RK Vojvodina je bio na suvozačkom mjestu. Njega su u svjesnom stanju izvukli vatrogasci, a po dolasku u bolnicu je stavljen u induciranu komu.
