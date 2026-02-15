Obavijesti

News

Komentari 15
TATJANA JEČMENICA

Poznata srpska tenisačica poginula zbog greške koja se često radi na cestama

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Poznata srpska tenisačica poginula zbog greške koja se često radi na cestama
Beograd: Poznati na koncertu Aleksandre Prijović | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Kobna nesreća se dogodila kada je kod izlaza Orlovača na beogradskoj zaobilaznici promašila taj izlaz

Admiral

Bivša tenisačica i bivša trenerica Fed Cup reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica poginula je u stravičnoj prometnoj nesreći u blizini Beograda u petak navečer. Kobna nesreća se dogodila kada je kod izlaza Orlovača na beogradskoj zaobilaznici promašila taj izlaz.

TUŽNE VIJESTI Tuga u Srbiji: Poginula je bivša srpska tenisačica u prometnoj nesreći u blizini Beograda
Tuga u Srbiji: Poginula je bivša srpska tenisačica u prometnoj nesreći u blizini Beograda

Ječmenica je tada počela voziti u rikverc kako bi se vratila do izlaza, a tada ju je udario kamion. Njen suprug i predsjednik RK Vojvodina je bio na suvozačkom mjestu. Njega su u svjesnom stanju izvukli vatrogasci, a po dolasku u bolnicu je stavljen u induciranu komu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film
MILJENKO JERGOVIĆ

Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...
Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...
SVI BEZOSOVI JADI

Evo kako je Jeff Bezos uškopio američku instituciju da dobije malo Trumpove milosti...

NOVI EXPRESS Donosimo žalosnu priču o Washington Postu, valjda najvažnijoj svjetskoj novini ikada, i njezinom vlasniku, mega milijarderu Jeffu Bezosu i onome što joj je baš nekidan učinio
FOTO Rimac Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'
FOTKE IZ ZAGREBA

FOTO Rimac Nevera smjestila se na parking za invalide: 'To se nažalost ne može spriječiti'

Prema zakonu, kazna za neovlašteno parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom iznosi 90 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026