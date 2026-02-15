Poznata srpska tenisačica poginula zbog greške koja se često radi na cestama

Bivša tenisačica i bivša trenerica Fed Cup reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica poginula je u stravičnoj prometnoj nesreći u blizini Beograda u petak navečer. Kobna nesreća se dogodila kada je kod izlaza Orlovača na beogradskoj zaobilaznici promašila taj izlaz.

Ječmenica je tada počela voziti u rikverc kako bi se vratila do izlaza, a tada ju je udario kamion. Njen suprug i predsjednik RK Vojvodina je bio na suvozačkom mjestu. Njega su u svjesnom stanju izvukli vatrogasci, a po dolasku u bolnicu je stavljen u induciranu komu.