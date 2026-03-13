Obavijesti

SLUČAJ IZ 2017.

Poznati HRT-ovac Edi Škovrlj osuđen zbog prijetnje kolegi!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot HRT

Protiv Škovrlja je Općinsko državno odvjetništvo optužnicu podignulo 12. veljače 2018. godine. Prvostupanjska presuda donijeta je 2. ožujka ove godine na Općinskom sudu u Šibeniku gdje je predmet delegiran 2019.

Poznati HRT-ov novinar iz Zadra Edi Škovrlj osuđen je na šest mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine, zbog kaznenog djela prijetnje na štetu Ante Kolanovića, također poznatog novinara iz zadarskog centra HRT-a. Škovrlj je prema optužnici djelo počinio 11. travnja 2017., godinu dana nakon što je Kolanović postao novi v.d. rukovoditelja HRT-ova Centra Zadar, na čijem čelu je do tada bio upravo Škovrlj, objavila je Slobodna Dalmacija.

Protiv Škovrlja je Općinsko državno odvjetništvo optužnicu podignulo 12. veljače 2018. godine. Prvostupanjska presuda donijeta je 2. ožujka ove godine na Općinskom sudu u Šibeniku gdje je predmet delegiran 2019. godine.

POLICIJA OBJAVILA DETALJE FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Detalji slučaja nisu poznati, sudionici ih nisu htjeli komentirati.

- Kazneno djelo iz članka 139. st. 3. u svezi st. 1. Kaznenog zakona, odnosi se na ozbiljnu prijetnju drugome kakvim zlom da bi ga ustrašio ili uznemirilo, kao što je primjerice prijetnja smrću, a djelo je pritom počinjeno, između ostalog, prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ili prema novinaru u vezi s njegovim poslom - piše Slobodna.

DORH ĆE PODNIJETI ŽALBU Prijetio socijalnim radnicima preko Fejsa, ali neće u istražni
Prijetio socijalnim radnicima preko Fejsa, ali neće u istražni

