Poznati književnik pretučen u centru Beograda, otkazana komemoracija za Srebrenicu

Književnik Vladimir Arsenijević napadnut je rano jutros ispod Brankova mosta u Beogradu, neposredno prije početka komemoracije žrtvama genocida u Srebrenici. Skup je nakon incidenta otkazan iz sigurnosnih razloga.

- Kada sam jutros stigao, dočekala me skupina od 20 do 30 ljudi. Udarali su me, prijetili mi već poznatim rječnikom i ispisali porukama čitav ovaj prostor - ispričao je Arsenijević za Danas.rs, na čijem su se licu vidjele modrice od udaraca.

Iako je planirani događaj otkazan, poručio je da napad neće zaustaviti njihov daljnji rad i aktivizam.

Prije incidenta koalicija "Ljudi pamte ljude" na istoj je lokaciji postavila veliku ikebanu u obliku Cvijeta Srebrenice. Uz nju je ostavljen natpis: "Srebrenica 8.372 - Ljudi pamte ljude".

Predstavnici koalicije istaknuli su da je ta gesta posvećena svim žrtvama genocida, njihovim obiteljima, ali i izgradnji mira te njegovanju kulture sjećanja. Uputili su i poruku: "Dobro jutro, bolji Beograde".

Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Koaliciju "Ljudi pamte ljude" čine nevladine organizacije, zaklade, umjetnice i umjetnici okupljeni oko zajedničkog cilja očuvanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Pozvali su i institucije Republike Srbije da 11. srpnja uvrste u službeni kalendar važnih datuma koji se obilježavaju te da na taj način doprinesu izgradnji trajnog mira i kulturi sjećanja utemeljenoj na činjenicama.