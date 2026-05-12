PREMINUO Nikodem Czyżewski

Poznatog poljskog YouTubera (23) našli mrtvog u Zagrebu!

YouTuber je zadnji put u kontaktu s obitelji bio 8. travnja, piše Fakt. U Poljskoj je bio prijavljen njegov nestanak...

Nikodem Czyżewski, poznati poljski YouTuber, pronađen je mrtav u Zagrebu, objavio je poljski Fakt. Imao je samo 23 godine. Tijelo 23-godišnjaka, poznatog i kao Lil Narcyz, pronađeno je u subotu 2. svibnja u stanu u Zagreba.

- U subotu, 2. svibnja 2026. godine oko 18.30 sati u Zagrebu, u Ilici, u stanu u vlasništvu 58-godišnjaka, pronađeno je tijelo 23-godišnjeg državljanina Poljske. Tijelo muškarca pronašao je vlasnik stana. Na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na činjenicu da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a u petak, 8. svibnja 2026. godine počela je organizacija prijevoza tijela za Poljsku. - kazali su za 24sata iz policije.

Tijelo je pronađeno u unajmljenom stanu u kojem je mladić živio, piše Jutarnji.

YouTuber je zadnji put u kontaktu s obitelji bio 8. travnja, piše Fakt. U Poljskoj je bio prijavljen njegov nestanak.

Poljski mediji pišu kako je stigao u Hrvatsku kako bi se zaposlio. Organizirana je akcija u kojoj su se prikupljala sredstva za njegov sprovod.

- Potraga za mladim stanovnikom naše regije trajala je od trenutka prijave njegova nestanku. U akciju su bili uključeni službenici Policijske uprave Gliwice koji su, uz podršku drugih jedinica, provjeravali svaki trag koji bi mogao pomoći u utvrđivanju njegove lokacije - objavila je policija, piše People.

Na YouTubeu ga je pratilo 450.000 ljudi, videa su mu pregledane stotine tisuća puta. Na ovoj platformi nije objavljivao od 2021. godine. 

U zadnje vrijeme bio je aktivan na TikToku. Brojni obožavatelji opraštaju se od njega u komentarima pod snimkama...

