Nastavak suđenja zakazan je za 4. ožujka kada bi Banožić trebao iznijeti svoju obranu. Danas je na sudu svjedočila supruga preminulog, evo što nam je rekla nakon ročišta...
Supruga poginulog Gorana za 24sata: Svaka rasprava na sudu vraća obitelj na to kobno jutro...
Cjelokupnoj obitelji, a posebno djeci, majci, bratu i meni svaka rasprava na sudu nas iznova vraća na početak tog kobnog jutra, rekla nam je supruga poginulog Gorana Šarića, Mirjana Šarić nakon što je danas svjedočila na vinkovačkom sudu.
- Za nas je to još uvijek kao da se jučer dogodilo. Od okrivljenog nismo primili izraze sućuti niti bilo kakvu pomoć - rekla nam je supruga.
Podsjetimo, Banožićeva odvjetnica inzistirala je danas na sudu da supruga govori o ošteti. Obitelj je dobila djelomičnu odštetu, ali Mirjan nije znala je li, koliko je i kome novca isplaćeno, rekavši kako te podatke zna odvjetnik.
- Unatoč činjenici da se radi o iznimno utjecajnoj osobi i bivšem ministru u Vladi RH, vjerujemo u pravedno suđenje i da će sve biti u skladu sa zakonom - poručila je Mirjana nakon današnjeg ročišta.
Nastavak suđenja zakazan je za 4. ožujka kada bi Banožić trebao iznijeti svoju obranu. Tužiteljstvo ga tereti da je u studenom 2023. upravljao automobilom iz smjera Vinkovaca prema Županji, vozeći neprilagođenom brzinom te u pretjecanju kolone prešao na suprotnu stranu unatoč smanjenoj vidljivost zbog magle i pritom udario prednjim dijelom vozila u prednji lijevi dio teretnog vozila koje se kretalo iz suprotnog smjera, pri čemu je Šarić (41) preminuo na mjestu nesreće.