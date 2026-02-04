Supruga poginulog Gorana za 24sata: Svaka rasprava na sudu vraća obitelj na to kobno jutro...

Cjelokupnoj obitelji, a posebno djeci, majci, bratu i meni svaka rasprava na sudu nas iznova vraća na početak tog kobnog jutra, rekla nam je supruga poginulog Gorana Šarića, Mirjana Šarić nakon što je danas svjedočila na vinkovačkom sudu.

- Za nas je to još uvijek kao da se jučer dogodilo. Od okrivljenog nismo primili izraze sućuti niti bilo kakvu pomoć - rekla nam je supruga.

Podsjetimo, Banožićeva odvjetnica inzistirala je danas na sudu da supruga govori o ošteti. Obitelj je dobila djelomičnu odštetu, ali Mirjan nije znala je li, koliko je i kome novca isplaćeno, rekavši kako te podatke zna odvjetnik.

- Unatoč činjenici da se radi o iznimno utjecajnoj osobi i bivšem ministru u Vladi RH, vjerujemo u pravedno suđenje i da će sve biti u skladu sa zakonom - poručila je Mirjana nakon današnjeg ročišta.

Nastavak suđenja zakazan je za 4. ožujka kada bi Banožić trebao iznijeti svoju obranu. Tužiteljstvo ga tereti da je u studenom 2023. upravljao automobilom iz smjera Vinkovaca prema Županji, vozeći neprilagođenom brzinom te u pretjecanju kolone prešao na suprotnu stranu unatoč smanjenoj vidljivost zbog magle i pritom udario prednjim dijelom vozila u prednji lijevi dio teretnog vozila koje se kretalo iz suprotnog smjera, pri čemu je Šarić (41) preminuo na mjestu nesreće.