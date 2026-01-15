Saborski zastupnik je tražio od Povjerenstva da mu dozvole da u svojoj tvrtki radi kao - tajnik

Kada je postajao saborski zastupnik, odvjetnik i bivši gradonačelnik Đurđevca Željko Lacković, stavio je svoj odvjetnički status u mirovanje te svoja upravljačka prava u Odvjetničkom društvu Lacković i Rukavina. čiji je i osnivač, prenio na drugu osobu. Međutim, Lacković je sada tražio odobrenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa da mu odobre dodatni rad u tom odvjetničkom duštvu i to na radnom mjestu - administrativnog tajnika.

U zahtjevu je naveo kako mu je odvjetnički status u mirovanju te da je svoja upravljačka prava u društvu prenio na drugu osobu. Međutim, Povjerenstvo je u postupku utvrdilo da je Lacković i dalje osnivač tog trgovačkog društva te da se na njega, s obzirom na to da obnaša dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, primjenjuju odredbe članka 19. Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Iako se traženi angažman odnosio na administrativne poslove ograničenog opsega, Povjerenstvo je zaključilo da takav rad nije dopušten.

- Za vrijeme dok su upravljačka prava u trgovačkim društvima prenesena na drugu osobu, obveznik ne smije davati obavijesti, upute, naloge ili biti u vezi s tom osobom ili tijelom tako da utječe na ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza koji proizlaze iz članskih prava u društvu. Obveznik ima pravo da ga se jednom godišnje obavještava o stanju trgovačkih društava u kojima ima udjele - poručili su iz Povjerenstva.

Zaključili su kako saborski zastupnik mora biti potpuno distanciran od poslovanja društva u kojem ima vlasničke udjele.

- Povjerenstvo je stoga zaključilo da obveznik mora biti distanciran od trgovačkog društva u skladu sa zakonskom odredbom te da ne može biti involviran na bilo koji način u poslovanje navedenog društva - rekli su iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Sam Lacković tvrdi da je zahtjev podnio kako bi njegov angažman bio javan i zakonit.

- Postoji mogućnost dodatnog rada od osam sati tjedno, ja sam u ovoj situaciji tražio pokriće i transparentnost. Ljudi me zovu non stop i traže za savjet jer sam bio odvjetnik i ja ih usmjeravam prema svom uredu, ja ću se javljati na te pozive i dalje. Htio sam samo to učiniti transparentnim i platiti državi porez. Primio na znanje, ništa se značajno neće promijeniti - rekao nam je Lacković.

Prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, Željko Lacković kao saborski zastupnik prima plaću od 4519 eura mjesečno. Uz to ostvaruje još 597 eura na temelju drugih naknada, dok od kapitala na godišnjoj razini prima dodatnih 30.000 eura. Njegova supruga zaposlena je u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu, gdje ima plaću od 1.380 eura, a godišnje od imovine i imovinskih prava ostvaruje još 14.400 eura.

Obitelj Lacković prima i poticaje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 12.000 eura godišnje. Kredita nemaju, ali posjeduju više nekretnina: kuću s okućnicom u Đurđevcu vrijednu 150.000 eura, stan u Zagrebu vrijedan 240.000 eura, dodatne nekretnine ukupne vrijednosti 234.000 eura, još jednu kuću s okućnicom u Đurđevcu procijenjenu na 60.000 eura te vinograd u Mičetincu vrijedan 30.000 eura. Lacković je vlasnik dvaju automobila, Škode Yeti i Mercedesa Benz Coupe 350 CDI, a osim trezorskih zapisa ima i 200.000 eura ušteđevine.