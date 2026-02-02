Obavijesti

KAOS OKO DOČEKA

PRATITE UŽIVO Rukometaši idu kod Plenkovića u Banske dvore

Piše 24sata
Čitanje članka: 4 min
PRATITE UŽIVO Rukometaši idu kod Plenkovića u Banske dvore
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL, Sanjin Strukic/PIXSELL, Canva

Prvotno je iz grada Zagreba najavljeno kako će na dočeku nastupati Hrvatske ruže i Zaprešić Boysi. No rukometaši su inzistirali da im se pridruži i Marko Perković Thompson, što su iz grada Zagreba odbili...

Admiral

Ima dočeka, nema dočeka, opet ima dočeka... Situacija s dočekom brončanih rukometaša nekoliko se puta mijenjala u posljednja 24 sata, na kraju su iz Vlade objavili kako su oni preuzeli organizaciju, iz tima pjevača Marka Perkovića Thompsona potvrdili su kako će on nastupiti na glavnom zagrebačkom trgu.

A prije dočeka u i Thompsona rukometaše čeka susret s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Foto: 24sata

- Povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, predsjednik Vlade Andrej Plenković primit će hrvatske rukometaše i izaslanstvo Hrvatskog rukometnog saveza, danas, 2. veljače 2026., u 12.30 sati, u Banskim dvorima - najavili su iz Vlade.

Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman
32
Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

Tom prigodom predviđena su obraćanja ministra turizma i sporta Tončija Glavine, predsjednika Hrvatskog rukometnog saveza Tomislava Grahovca, kapetana Hrvatske rukometne reprezentacije Ivana Martinovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Što se događalo oko dočeka rukometaša?

Podsjećamo, prvotno je iz grada Zagreba najavljeno kako će na dočeku nastupati Hrvatske ruže i Zaprešić Boysi. No rukometaši su inzistirali da im se pridruži i Marko Perković Thompson, što su iz grada Zagreba odbili...

Brončani rukometaši u Banskim dvorima 00:25
Brončani rukometaši u Banskim dvorima | Video: Emirat Asipi/24sata

- Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija ušla u polufinale Europskog prvenstva počele su pripreme Grada Zagreba za doček rukometaša u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom te je, prema željama rukometaša, dogovor bio da se doček organizira u slučaju osvajanja bilo koje medalje. S predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza usuglašeni su termin, lokacija dočeka i program te se samo čekalo da se vidi hoće li rukometaši osvojiti brončanu medalju u nedjelju. U dogovoru s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza, na Trgu bana Jelačića bi nastupili Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže koje bi izvele pjesmu “Ako ne znaš što je bilo”, omiljenu pjesmu rukometaša i na Svjetskom prvenstvu i sad na Europskom prvenstvu. Međutim, nedugo nakon osvajanja brončane medalje rukometaši su inzistirali da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i Thompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti. Žao mi je što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitam na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu u rukometu - objavio je u nedjelju zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević...

Doček rukometaša u zračnoj luci Franjo Tuđman 05:23
Doček rukometaša u zračnoj luci Franjo Tuđman | Video: Luka Safundžić/24sata
Nakon što je Vlada objavila da su preuzeli organizaciju dočeka najavio je press konferenciju s početkom u 14 sati...

Ovdje pratite sve oko dočeka rukometaša iz minute u minutu

