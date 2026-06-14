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PRAVA ISTINA Evo koliko su nam novca iz Europske unije dali za oružje. A vratit ćemo im - duplo!
NOVI EXPRESS Država koja nije sposobna braniti vlastiti teritorij na kraju plaća mnogo više od kamata. Ipak, poreznim obveznicima treba jasno reći koliko će ih naoružanje s kamatama koštati
Postoje dvije cijene svake državne nabave. Jedna je ona koja se objavi na konferenciji za novinare, a druga ona koju će hrvatski porezni obveznici platiti do kraja priče. Prva stane u naslov. Druga obično završi u fusnoti.
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