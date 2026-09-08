PRAVE SE LUDI! Župani tvrde da nisu znali da se otpad gomila. Evo kako su ih upozoravali

U cijelom lancu loših zakonskih rješenja, nekoordinacije institucija i korupcije pri izdavanju dozvola, povelik dio odgovornosti za nagomilani otpad snose i županije iako župani tvrde da nisu mogli ništa učiniti. To nije točno i to jasno proizlazi iz analize kako je gomilan otpad u Gospiću, Varaždinu i Poznanovcu, čiju će sanaciju građani platiti desetke milijuna eura.

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Županije izdaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom te ih i ukidaju. I tu nastaje problem, tvrtka Tipos resurs Josipa i Monike Šincek nagomilala je u Gospiću i Varaždinu otpad jer im dozvole nisu na vrijeme ukinuli, a u Poznanovcu je drugim dvjema tvrtkama županija izdavala nove dozvole unatoč poništenjima. U Krapinsko-zagorskoj i Ličko-senjskoj županiji službenici koji su izdavali dozvole pod optužnicom su ili istragom Uskoka zbog falsificiranja, a njihovi nadređeni župani tvrde da oni to nisu znali ili nisu ništa mogli učiniti. Varaždinsku županiju vodi HDZ-ovac Anđelko Stričak, Krapinsko-zagorsku SDP-ovac Željko Kolar, a Ličko-senjsku HDZ-ovac Ernest Petry.

U Varaždinu su Šinceki ostavili više od 5000 tona plastike i drugog otpada, a sad je vještačenje potvrdilo otkriće 24sata o zakopanih 30 tona mulja. Lokacija u Petrovaradinskoj opterećena je teškim metalima, mikroplastikom i stručnjaci traže hitnu sanaciju jer se otpad procjeđuje, a posebna opasnost je poplava. Od ove godine odvoze plastiku i površinski otpad za tri milijuna eura. Župan Anđelko Stričak rekao je da je ostao šokiran otkrićima vještaka koje je objavio Uskok.

- Nevjerojatno je da je ikome palo na pamet izvršiti takav zločin protiv okoliša i prirode. Vjerujem da će institucije odraditi svoje i da će akteri biti najstrože kažnjeni - rekao je Stričak jučer prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Županija je izdala dozvole Tipos resursu i u mandatima Stričakovih prethodnika Predraga Štromara (HNS) i Radimira Čačića (Reformisti), ali Stričak, koji je sad šokiran, znao je barem pet godina da postoje nepravilnosti. Osim toga, u županijskim arhivama postojali su i raniji nalazi kojima su utvrđene nepravilnosti, ukinuta dozvola, pa ponovno izdana u vrijeme Čačića. Važno za razumijevanje cijele priče je i nekoliko detalja. Šinceki su Varaždinci i godinama su živjeli prilično pomodno, imali su utjecaj i predstavljali se kao ugledni gospodarstvenici.

Anđelko Stričak |

Krajem kolovoza SDP-ov zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković dostavio je svu dokumentaciju o izdavanju dozvola i svoj zahtjev u ime grada županiji 2021. godine za reviziju dozvole Tipos resursu zbog nepravilnosti. Županija nije po tome postupila lažno se pravdajući da nisu mogli poništiti dozvolu bez naloga Inspektorata.

I tu sad nastaje ključna odgovornost HDZ-ova župana.

SDP-ovac Miroslav Marković izabran je za zamjenika gradonačelnika Varaždina te zbog učestalih problema s Tipos resursom traži 2021. godine od Županije da izađe na teren i revidira dozvolu. Prilaže i dokumente ranijih inspekcijskih nalaza koji nisu izvršeni, MUP-ovo očitovanje da nemaju propisanu protupožarnu zaštitu i da se otpad gomila.

Stričak se nakon te kritike branio da nikad nisu dobili zahtjev Državnog inspektorata tijekom 2021. i nakon toga, a da oni sami nisu imali nadležnost ukinuti dozvolu za rad Tipos resursu. Međutim, iz Ministarstva zaštite okoliša rekli su da su imali dužnost izaći po prijavi na teren, provjeriti sve i odlučiti hoće li ukinuti dozvolu. Nisu to učinili, pa su Šincekovi gomilali otpad do jeseni 2024. Dodatno je pitanje zašto Inspektorat također nije izašao na teren i utvrdio nepravilnosti između 2021. i 2023.

I u Ličko-senjskoj županiji se HDZ-ov župan Ernest Petry pokušava oprati od odgovornosti iako je njegova županija izdala dozvole Šincekovima i trebalo im je vrlo dugo da ih ponište. U proširenoj istrazi naknadno je uhićen i službenik Jerko Kostelac, koji je potpisivao dozvole Tipos resursu.

Kad su kupili zemljište PPK Velebit, Šincek je zatražio za Tipos resurs dozvolu kojom na lokaciji mogu mljeti plastiku. Županija je izdala dozvolu u listopadu 2022. godine, a Kostelac je potpisao da su ispunjeni svi uvjeti. Uskok je naknadno utvrdio da je u vrijeme te izdane dozvole na lokaciji već bilo gotovo 6000 tona nepropisno uskladištenog otpada, a poslije toga su ga samo nastavili gomilati. Po dužnosti je prije izdavanja dozvola trebao biti obavljen očevid, a s otpadom na lokaciji nikad nisu trebali dobiti dozvolu. Županija ju je izdala malo više od godinu dana nakon što je Petry postao župan, i to na 10 godina. Šincekovi su prema njoj imali pravo imati na lokaciji maksimalno 15.000 tona otpada, a pokazalo se da nisu dali niti potrebna jamstva.

Ernest Petry |

A onda slijedi zaplet. Za razliku od Varaždina, Državni inspektorat već kroz nekoliko nadzora 2023. i 2024. godine utvrđuje nezakonitosti i traži ukidanje dozvole 2024. Županija je dozvolu poništila za manje od mjesec dana, ali Šincek podnosi novi zahtjev. Već u studenom iste godine Šincek i dobiva novu dozvolu, a Uskok sumnja da Kostelac opet nije izašao na teren i obavio očevid ili je zažmirio na ono što je nađeno. Inspektorat samo 25 dana nakon izdavanje dozvole traži novo ukidanje jer su opet utvrdili nezakonitosti!

Dakle, imate takvu tvrtku na svom području, ali nitko u županiji nije posumnjao. Kako to? Trebalo je proći više od dva mjeseca za poništenje te dozvole i ono se dogodilo tek kad su Šincekove uhitili i kad se afera rasplamsala. Da nisu izdavali dozvole, umanjen bi bio i razmjer ekološke katastrofe.

Poznanovec je malo mjesto pored Bedekovčine u Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje su u prostorima bivših tvornica tvrtke Plastoprodukt i Recycle Plastic godinama gomilale otpad, a županija, na čelu s SDP-ovim županom Željkom Kolarom redovito je izdavala dozvole. Od 2019. godine izdane su čak tri dozvole, od kojih je svaku poništilo nadležno ministarstvo, ali bi koji mjesec kasnije dobili nove dozvole.

Ostavili su oko 13.500 tona otpada, od čega je 4500 opasnog, DORH je pokrenuo istragu i sumnjiči odgovorne. Ali kronologija je fascinantna iako župan Kolar kaže da ništa nisu mogli. Prva dozvola dobivena je 2015. godine, ali prava zavrzlama kreće četiri godine kasnije. Građani i općinski načelnik žale se da rade protuzakonito, dovoze otpad na koji nemaju pravo, pretaču opasne tekućine... Ministarstvo poništava dozvolu, Krapinsko-zagorska županija je ponovno izdaje i tako u krug. Prije četiri godine resorni pročelnik Stjepan Bručić također je s vlasnicima tvrtki osumnjičen da je izdao dozvolu i potpisao zapisnik da su ondje strojevi za preradu, kojih uopće nije bilo! Navodno je elaborate za tvrtke radila njegova kći, izvijestili su lokalni mediji.

Željko Kolar | Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

A župan Kolar sazvao je konferenciju za novinare i branio se tvrdeći da su oni izdali dozvole samo za 1500 tona otpada. S slično kao i Stričak, tvrdi da nije njihova nadležnost kontrolirati što se ondje radi nego je prozvao Inspektorat. Kao da njegov pročelnik nije uhićen i kao da ne vodi županiju koja je izdavala dozvole unatoč pobuni i upozorenjima i građana i općine.

- Svi su sve znali! I ja sam sve znao, a preuzimam odgovornost za onu ovlast koju smo imali. Izdali smo dozvole za odlaganje neopasnog otpada, a da su oni koji su trebali to kontrolirati radili svoj posao, mi ne bismo ovdje sjedili - rekao je Kolar.

Prema prijedlogu novog zakona, inspektori bi imali pravo zapečatiti odlagalište čim utvrde nepravilnosti, a ne čekati županiju da poništi dozvole.