Pravi prijatelji: Ovo je nova fotka na zidu u Bijeloj kući

Središnji dio Bijele kuće ukrasila je jedna naizgled prijateljska fotografija na zidu. Na njoj su američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin, tijekom samita na Aljasci.

Fotografiju je na društvenim mrežama objavila novinarka Elizabeth Landers, dopisnica PBS-a iz Washingtona. Ispod te fotografije smjestila se i druga Trumpova, ona sa jednom od svojih unuka.

Inače, Trump i Putin sastali su se na Aljasci u kolovozu prošle godine. To je bio prvi susret ova dva moćnika još od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022.

Foto: Profimedia

Upravo se tom fotografijom Trump pohvalio tjedan dana kasnije tijekom konferencije za novinare u Ovalnom uredu. Navodno ju je poslao sam Putin.

- On mi je to poslao i mislio sam da biste to htjeli vidjeti - rekao je. Ocijenio je da je to znak poštovanja između dva predsjednika, ali da to nužno nije suglasnost u svim pitanjima i idejama.