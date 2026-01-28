Ispod te fotografije smjestila se i druga Trumpova, ona sa jednom od svojih unuka.
Pravi prijatelji: Ovo je nova fotka na zidu u Bijeloj kući
Središnji dio Bijele kuće ukrasila je jedna naizgled prijateljska fotografija na zidu. Na njoj su američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin, tijekom samita na Aljasci.
Fotografiju je na društvenim mrežama objavila novinarka Elizabeth Landers, dopisnica PBS-a iz Washingtona. Ispod te fotografije smjestila se i druga Trumpova, ona sa jednom od svojih unuka.
Inače, Trump i Putin sastali su se na Aljasci u kolovozu prošle godine. To je bio prvi susret ova dva moćnika još od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022.
Upravo se tom fotografijom Trump pohvalio tjedan dana kasnije tijekom konferencije za novinare u Ovalnom uredu. Navodno ju je poslao sam Putin.
- On mi je to poslao i mislio sam da biste to htjeli vidjeti - rekao je. Ocijenio je da je to znak poštovanja između dva predsjednika, ali da to nužno nije suglasnost u svim pitanjima i idejama.
