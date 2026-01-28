Obavijesti

Trump pod kritikama UN-a: 'Djeca migranti ostaju bez pravne pomoći, krši prava...'

Foto: Kevin Lamarque

Stručnjaci UN-a za ljudska prava u utorak su osudili odluku Trumpove administracije od prošle godine o smanjenju pravne pomoći za djecu bez pratnje u američkim imigracijskim postupcim

Osuda je uslijedila nekoliko dana nakon što je visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk pozvao Trumpovu administraciju da osigura da njezine migracijske politike poštuju individualna prava i međunarodno pravo.

„Uskraćivanje djeci prava na pravno zastupanje i prisiljavanje da se snalaze u složenim imigracijskim postupcima bez pravnog savjetnika ozbiljno je kršenje prava djece“, rekli su neovisni stručnjaci koje imenuje Vijeće UN-a za ljudska prava.

Bijela kuća odbacila je stručnjake i rekla da je pokušala pronaći djecu za koju tvrdi da su prokrijumčarena u Sjedinjene Države pod prethodnom administracijom, bez navođenja konkretnih primjera.

„Nitko ne shvaća UN ozbiljno zbog njihove ekstremne pristranosti i selektivnih napada – trebali bi hvaliti Administraciju zbog zaštite djece, a ne lagati o našim politikama“, rekla je Abigail Jackson, glasnogovornica Bijele kuće.

U veljači je američko Ministarstvo unutarnjih poslova naredilo pružateljima pravnih usluga koji rade s djecom da prestanu s radom i smanjilo njihovo financiranje. Pružatelji usliga su tužili ministrastvo zbog tog poteza, a savezni sudac kasnije je privremeno obnovio financiranje programa. Smanjenje je uslijedilo usred predsjednikove Donald Trumpove represije nad imigracijom, uključujući nastojanje da se deportiraju stotine tisuća djece migranata koja su ušla u SAD bez roditelja.

Stručnjaci UN-a nazvali su deportacije nezakonitima i rekli da krše međunarodno pravo o ljudskim pravima koje zabranjuje uklanjanje ranjivih skupina, uključujući djecu u opasnosti od trgovine ljudima. Također su osudili ponudu administracije od 2500 dolara kako bi se djeci bez pratnje omogućilo da dobrovoljno napuste SAD.

„U svim imigracijskim i azilantskim postupcima koji utječu na djecu trebali bi se jamčiti pravosudni postupci osjetljivi na djecu“, rekli su stručnjaci koji su bili u kontaktu s američkom vladom po tom pitanju.

Prema vladinim podacima, više od 600 000 djece migranata prešlo je granicu između SAD-a i Meksika bez roditelja ili zakonskog skrbnika od 2019. godine.

