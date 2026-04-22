Pred nama je sunčana srijeda! Provjerite stanje na cestama

Hrvatsku danas očekuje promjenjivo vrijeme koje će obilježiti kombinacija sunčanih razdoblja i lokalnih nestabilnosti. Prema najnovijoj prognozi, u većini krajeva bit će djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Ipak, jutro će na istoku zemlje donijeti više oblaka i mogućnost slabe kiše, dok su u popodnevnim satima u unutrašnjosti vjerojatni kratkotrajni pljuskovi.

Vjetar će u kopnenim predjelima biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će na istoku povremeno zapuhati i sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Posebno dinamično bit će na Jadranu, gdje se očekuje umjerena i jaka bura, osobito izražena na sjevernom dijelu s mogućim olujnim udarima. Tijekom poslijepodneva bura će ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak.

Temperature zraka bit će umjerene za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 11 i 16 °C u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti nešto toplije, s vrijednostima od 16 do 21 °C. U Zagrebu će prevladavati djelomice sunčano vrijeme, a poslijepodne su mogući kratkotrajni pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu oko 15 °C.

Foto: DHMZ

S obzirom na mogućnost iznenadnih pljuskova i jake bure na obali, preporučuje se oprez prilikom boravka na otvorenom te prilagodba planova vremenskim uvjetima.

Što se uvjeta na cesti tiče, vozače očekuju mokri i skliski kolnici, ograničenja zbog jakog vjetra u priobalju, ali i brojni radovi na autocestama i državnim cestama. Mogući su i odroni.

Stanje na cestama

Zbog jakog vjetra na Jadranu i mostovima uvedene su zabrane za pojedine skupine vozila, posebno za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle na Jadranskoj magistrali (DC8), mostu Krk i Paškom mostu, kao i na dionicama autoceste A7.

Na autocestama su zbog brojnih radova uvedena suženja kolnika i privremene regulacije prometa, što uzrokuje usporenu vožnju i moguće zastoje. Posebno izdvajamo:

- A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: do 12. lipnja zatvorena dionica Bisko – Split (smjer Zagreb), obilazak lokalnim cestama; kroz tunele Mala Kapela, Ledenik, Bristovac i Čelinka prometuje se dvosmjerno jednom cijevi.

- A3 Bregana-Lipovac: do 23. travnja zatvoren izlazni krak čvora Lužani iz smjera Lipovca; između Popovače i Kutine vozi se po suženim trakama.

- A6 Rijeka-Zagreb: između čvorova Čavle i Kikovica te Orehovica i Čavle prometuje se dvosmjerno po jednoj strani autoceste, mogući su zastoji.

- A4 Goričan-Zagreb: zbog radova kod čvora Zagreb istok vozi se dvosmjerno po suženim trakama, očekuju se gužve.

Na državnim cestama i lokalnim pravcima također traju radovi i zatvaranja pojedinih dionica. Vozači se upozoravaju na moguće zastoje na obilaznicama i u zonama radova, posebice na DC1, DC2, DC28 i DC34, kao i na privremene zabrane za teretna vozila na pojedinim pravcima.

Zbog održavanja sportskih događanja, povremeno su zatvorene ceste na otoku Krku (biciklistička utrka 25.4.) i u Istri (Rally Poreč od 24. do 27.4.).

*uz korištenje AI-ja