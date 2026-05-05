Pred paradu: Ukrajina napala duboko unutar Rusije. Dignuli u zrak tvornice dronova i raketa

Ukrajinske snage pokrenule su tijekom noći 5. svibnja opsežan napad raketama i dronovima na više ruskih regija, pri čemu su, prema navodima ruskih Telegram kanala, pogođeni objekti ključni za ruski vojno-industrijski kompleks.

Fotografije i videozapisi koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar u institutu JSC VNIIR-Progress u Čeboksariju, u Republici Čuvašiji — ruskoj državnoj ustanovi koja proizvodi komponente za visokoprecizno oružje koje Moskva koristi za napade na Ukrajinu, piše Kyiv Independent.

Eksplozije su se čule u blizini objekta nakon zračne uzbune koja je upozoravala na raketnu prijetnju u regiji. Ruski Telegram kanali izvijestili su da je objekt oštećen ukrajinskom raketom FP-5 Flamingo.

Stanovnici su kasnije izvijestili da su ukrajinski dronovi ponovno pogodili isti objekt oko 7:30 sati po lokalnom vremenu.

Lokalni guverner Oleg Nikolajev izjavio je da je jedna osoba ozlijeđena u napadu na Čeboksari.

Prema Glavnom stožeru Ukrajine, institut, koji se nalazi oko 1.200 kilometara od ukrajinske granice, također razvija sustave elektroničkog ratovanja (EW), uključujući antene tipa Kometa koje se koriste za ometanje satelitskih, radijskih i radarskih signala.

Antene Kometa koriste se u dronovima tipa Shahed, krstarećim raketama Iskander-K i modulima za navođene zračne bombe — sve su to visokoprecizna oružja koja Rusija koristi za napade na civilne i vojne ciljeve diljem Ukrajine.

Kasnije tijekom jutra, ukrajinska vojska navodno je izvela napad i na rafineriju nafte u Kirišiju, poznatu i kao KINEF, jednu od najvećih ruskih rafinerija po obujmu proizvodnje.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko prvo je izvijestio o napadu na neodređenu industrijsku zonu u Kirišiju, a kasnije potvrdio da je glavna meta bila upravo rafinerija.

NASA-in sustav za praćenje požara FIRMS, čini se, potvrdio je Drozdenkove tvrdnje, budući da je zabilježeno više požara u području rafinerije. Najmanje jedna fotografija objavljena na društvenim mrežama navodno prikazuje dim koji se uzdiže iz postrojenja.

Rafinerija u Kirišiju jedna je od tri najveće u Rusiji, s godišnjim kapacitetom prerade od oko 20–21 milijun tona sirove nafte. Postrojenje proizvodi više od 6% ukupno prerađene nafte u Rusiji, uključujući širok raspon naftnih derivata poput goriva koje podupire oružane snage zemlje.

Drozdenko je također izjavio da je iznad Lenjingradske oblasti oboreno 29 dronova.

The Kyiv Independent nije mogao odmah neovisno potvrditi izvješća o napadima na oba objekta niti tvrdnje ruskih dužnosnika.

I rafinerija i institut ranije su već bili mete ukrajinskih napada.

Napadi dolaze u sklopu šire ofenzive na više ruskih regija, pri čemu su eksplozije zabilježene i na okupiranom Krimu, kao i u gradovima Voronjež i Kazanj.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je pet dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prijestolnici.

Rusko Ministarstvo obrane izvijestilo je o obaranju 289 dronova iznad različitih ruskih regija.

Najmanje 18 ruskih zračnih luka privremeno je obustavilo promet zbog nadolazećih ukrajinskih projektila, dok su zračne uzbune proglašene i u regijama udaljenima do 2.000 kilometara od rusko-ukrajinske granice.

Ukrajinska vojska još se nije službeno očitovala o navodnim napadima, a puni razmjeri štete zasad nisu poznati.

Ukrajina redovito provodi napade dronovima na vojne i industrijske objekte u Rusiji.

Raketa Flamingo, koju proizvodi kontroverzni obrambeni proizvođač Fire Point, korištena je tek nekoliko puta otkako je predstavljena prošlog ljeta, no njezina upotreba navodno se povećala od studenog 2025. godine.

Ranije ju je predsjednik Volodimir Zelenski opisao kao „najuspješniju raketu” Ukrajine. Domaće proizvedena Flamingo opremljena je bojevom glavom od 1.000 kilograma i ima deklarirani domet od 3.000 kilometara.

Najnoviji veliki napad Ukrajine na Rusiju dolazi dan nakon što je ukrajinski dron pogodio visoku stambenu zgradu u Moskvi, svega sedam kilometara zapadno od Kremlja i Crvenog trga te tri kilometra od zgrade ruskog Ministarstva obrane.

Taj napad predstavlja jedan od najdubljih udara u samo središte Moskve od početka sveobuhvatne invazije, a dogodio se manje od tjedan dana prije vojne parade povodom Dana pobjede 9. svibnja.